OZ Náš Prešov zorganizovalo zhromaždenie za výstavbu cesty R4
Autor TASR
Prešov 12. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Náš Prešov zorganizovalo v stredu popoludní na sídlisku Sekčov v Prešove verejné zhromaždenie za výstavbu rýchlostnej cesty R4. Desiatky ľudí na pol hodinu zablokovali dopravu. Do iniciatívy sa zapojili i viaceré samosprávy na trase Kapušany - Vyšný Komárnik.
„Dozvedeli sme sa, že harmonogram prác na druhej etape severného obchvatu sa odďaľuje. Konečná fáza dostavby mala byť október 2027, ale predĺži sa minimálne o rok alebo dokonca aj o dva. Čiže z toho dôvodu sme tu, aby sme apelovali na vládu, aby našla 80.000.000 eur na dostavbu druhej etapy severného obchvatu a nezaťažovala Prešov a celý región dopravne v takom stave, v akom sme v súčasnosti,“ uviedol Ján Benko z OZ Náš Prešov.
Čo sa týka výstavby úseku R4 Kapušany - Vyšný Komárnik, oslovili starostov a primátorov jej budúcej trasy. „Niektoré obce sa pridali a uvidíme, že aká bude odozva aj od občanov, aj od starostov,“ uviedol Benko.
„Pre obce to bude Armagedon, hlavne, keď sa spustí poľská rýchlostná cesta S19 o dva roky. Pribudnú nám predovšetkým kamióny. Prešov bude mať aj ďalší problém, keď sa otvorí priemyselný park pri letisku v Prešove, má tam pracovať cez 3000 ľudí, ďalej nová vojenská nemocnica v Prešove, tam má pracovať cez 2000 ľudí, plus prirátajme k tomu pacientov, čiže bude nárast dopravy. Košická R4, už teraz je nárast dopravy,“ vysvetlil Polačok.
Ako pre TASR uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák, čo sa týka stavby R4 Prešov - severný obchvat, druhá etapa, v súčasnosti postupujú podľa platného harmonogramu.
„Pristupuje sa k úprave harmonogramu a vedie sa diskusia o dosahoch a nárokoch zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z dôvodu nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe - v náročnejšej geológii v tuneli a v nepredvídateľnej okolnosti v podobe odtrhu na východnom portáli tunela, ktorý mal vplyv na zmenu plánu organizácie výstavby. No o akejkoľvek následnej zmene v termínoch budeme verejnosť vopred informovať,“ povedal Ferenčák.
„Vieme, že sú tam nejaké zmeny v geológii, a čakáme harmonogram, úpravu od zhotoviteľa, ale robí sa tam,“ uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na margo prác na severnom obchvate Prešova.
Podľa hovorkyne rezortu dopravy Petry Poláčikovej si plne uvedomujú potrebu výstavby a strategický význam úsekov pripravovanej rýchlostnej cesty R4 od Kapušian po štátnu hranicu s Poľskom.
„Vláda SR rýchlostnú cestu R4 určila ako strategickú investíciu. NDS aktuálne obstaráva potrebnú projektovú dokumentáciu, aby mohla byť projektová príprava posunutá do ďalšieho štádia. Ťah R4 od Svidníka po Kapušany už prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Konkrétne pre úsek Lipníky - Kapušany je právoplatné aj územné rozhodnutie. V týchto dňoch bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na dokumentáciu pre stavebný zámer,“ uviedla pre TASR Poláčiková s tým, že o R4 uvažujú ako o kandidátovi na PPP projekt.
