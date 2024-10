OZ Rodičia.sk: Domáce rozpočty budú zaťažené zvýšenou sadzbou DPH

Bratislava 2. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Rodičia.sk oceňuje návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny, učebnice a lieky. Avšak pre rodičov to bude zrejme len kozmetická úľava, keďže ich domáce rozpočty budú z väčšej časti aj tak zaťažené zvýšenou sadzbou dane. OZ o tom informovalo v stredu.



"Očakávané zvýšenie cien pod tlakom zvýšenej DPH na 23 % sa dotkne všetkých, čo je pre mnohé rodiny smutná správa, pretože už dosahy pandemických opatrení, energetickej krízy a súvisiacej rekordnej inflácie zásadne ovplyvnili ich hospodárenie. Opatrenia, ktoré im pomáhajú túto situáciu zvládnuť, boli zvýšené prídavky na deti a daňový bonus, ktorý sa však od 1. januára 2025 mal znížiť," uviedlo OZ.



Za nedostatočný, prípadne ťažko pochopiteľný považuje OZ návrh na zníženie DPH na päť percent na vstupné do fitness centier a na športové podujatia. "Ak je snahou vlády podpora športu a zdravého životného štýlu, čo by bolo chvályhodné, považujeme z pohľadu verejného záujmu za podstatné v prvom rade znížiť DPH, a teda koncovú cenu za vstupné na všetky športoviská a poplatky na všetky druhy pohybových aktivít pre verejnosť," vysvetlilo OZ s tým, že je potrebné podporovať zníženú sadzbu DPH aj na kultúru, umenie a oblasti vzdelávania.



OZ rozumie zámeru vlády okresať daňový bonus. Myslí si však, že sadzba bonusu by mala byť rovnaká pre rodičov detí bez ohľadu na vek až po dovŕšenie 18. roka života. Náklady na výchovu detí vo veku 15 až 18 rokov podľa neho totiž nie sú nižšie, ale vyššie ako u malých detí. Taktiež odporúča vyňať z predmetu dane z finančných transakcií platby odmien na účet zamestnancov. "Dosah tohto opatrenia je síce namierený na právnické osoby, ale keďže postihne aj platby na účet zamestnancov, bude v praxi pôsobiť ako daň z príjmov," podotklo OZ.