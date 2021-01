OZ Slovensko.Digital má nového šéfa, stal sa ním Peter Kulich

Bratislava 26. januára (TASR) - Občianske združenie Slovensko.Digital má od januára tohto roka nového šéfa. Gabriela Lachmana na pozícii výkonného riaditeľa nahradil Peter Kulich, ktorý v združení pôsobí od roku 2018 ako senior konzultant so špecializáciou na verejné obstarávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií, cloudu a koncepcie otvoreného API (verejne dostupné aplikačné programové rozhranie, pozn. TASR). Lachman ostáva členom rady združenia. Informoval o tom v utorok Matúš Kollár poverený externou komunikáciou združenia.



Kulich deklaruje, že poslanie združenia sa výmenou šéfa nemení. "Hlavnou doménou je stále eGovernment. Aktivity Slovensko.Digital ostávajú v troch rovinách, a to ako watchdog, partner pre odbornú diskusiu a zapájanie komunity," vymenoval nový riaditeľ. Podľa neho práve komunita ukazuje, ako vie agilne reagovať na vzniknutú situáciu a prinášať riešenia s pridanou hodnotou pre ľudí.



"Rok 2020 bol náročný pre všetkých a v roku 2021 sa preto budeme musieť zamerať na stabilizáciu Slovensko.Digital ako organizácie, keďže dosahy pandémie nového koronavírusu sa podľa môjho názoru vo financovaní a fungovaní tretieho sektora ešte len v plnej miere prejavia," podotkol Kulich. Ako dodal, kapacity združenia, či už ľudské alebo finančné, sú v porovnaní so štátom minimálne, teda bude musieť fungovať veľmi efektívne. Nový riaditeľ združenia sa chce primárne venovať témam a aktivitám so zásadným dosahom na eGovernment a spolupráci so subjektmi, ktoré chcú viesť konštruktívny, otvorený a časovo efektívny dialóg.