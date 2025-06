OZ Take naše chce zvrátiť trend vysťahovalectva cez prácu na diaľku

Veľký Šariš 8. júna (TASR) - Fenomén vyľudňovania vidieka a odchodu ekonomicky aktívnych obyvateľov ostáva naliehavou výzvou naprieč. V reakcii na tento problém sa občianske združenie (OZ) Take naše z Veľkého Šariša zapojilo do nadnárodného projektu Danube4Rural.com. Riaditeľka združenia Katarína Romanová informovala, že cieľom je zvrátiť trend vysťahovalectva prostredníctvom inovatívneho modelu opatrení, zameraných na prilákanie kvalifikovaných odborníkov pracujúcich na diaľku do vidieckych oblastí.



Ako súčasť Interreg Danube Region Programme 2021 - 2027 spája projekt Danube4Rural.com 12 projektových partnerov a 11 pridružených strategických partnerov z 11 krajín. „Vážime si možnosť byť súčasťou tejto iniciatívy, ktorej cieľom je spoluvytvárať a testovať moderné politické riešenia, ktoré predstavia vidiecke oblasti ako atraktívne a životaschopné miesta pre život a prácu v digitálnej dobe,“ uviedla Romanová s tým, že je to skvelá príležitosť ukázať, ako možno vidiecke komunity pretvoriť na miesta plné príležitostí a inovácií.



Projekt sa zameria na vývoj modelu správy vidieckych oblastí, ktorý pomôže miestnym a regionálnym samosprávam vytvárať cielene nastavené a inkluzívne politiky v troch hlavných oblastiach - kvalita života, finančné stimuly a zlepšenie regulačného rámca. Tieto balíky opatrení budú navrhnuté a testované v desiatich znevýhodnených vidieckych pilotných oblastiach za podpory výskumných inštitúcií, verejných a súkromných zamestnávateľov, expertov na verejnú politiku a zástupcov komunít.



„Prostredníctvom tohto projektu chceme vytvoriť trvalé podmienky na prilákanie odborníkov pracujúcich na diaľku, ako sú digitálni nomádi alebo hybridní pracovníci, ktorí oceňujú kvalitu života, flexibilitu a zmysluplné prepojenie s miestnym prostredím,“ dodala projektová koordinátorka OZ Eva Kocanová.



Projekt Danube4Rural.com je spolufinancovaný z Interreg Danube Region Programme. Celková hodnota projektu je viac ako 2 milióny eur, pričom 80 percent tvorí dotácia. OZ Take naše podľa Romanovej zohráva v projekte kľúčovú úlohu. „Podieľame sa najmä na implementácii v pilotnej oblasti v meste Stropkov, organizácii verejných podujatí, testovaní politík, výskume, komunikácii, zapojení ‚stakeholderov‘ a podobne,“ dodala riaditeľka s tým, že celkový rozpočet v ich prípade je na úrovni viac ako 160.000 eur.