Özdemir: Zvolenie Mileia za prezidenta komplikuje dohodu EÚ-Mercosur

Brusel 20. novembra (TASR) - Zvolenie pravicového populistu Javiera Mileia za argentínskeho prezidenta komplikuje vyhliadky na dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a združením juhoamerických krajín Mercosur. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir. Voľby ukázali, že sa musíme poponáhľať, keďže populizmus silnie "tam aj tu", povedal minister pred stretnutím so svojimi rezortnými kolegami z ostatných štátov Únie v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým blokom, ktorý tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj, je v podstate na stole od roku 2019. Jej uvedeniu do praxe však bránia pretrvávajúce spory, napríklad v otázke ochrany dažďových pralesov. Zvolenie Mileia za prezidenta Argentíny by mohlo priniesť ďalšie výzvy, povedal Özdemir a dodal, že existujú mnohé sily, ktoré si želajú víťazstvo autoritárov. "Autoritárstvo znamená aj menšiu ochranu klímy, autoritárstvo znamená aj čoraz menšiu biodiverzitu," povedal nemecký minister.



Javier Milei kandidoval za stranu La Libertad Avanza (Sloboda napreduje), ktorú založil v roku 2021. Samozvaný "anarchokapitalista" pred víťazstvom v nedeľných (19. 11.) voľbách sľuboval radikálny obrat v argentínskej politike. Okrem iného chce zaviesť americký dolár ako zákonné platidlo, zrušiť centrálnu banku a mnohé ministerstvá a radikálne znížiť sociálne výdavky. Jeho vzormi sú americký exprezident Donald Trump a bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro a podobne ako oni sa prezentoval ako protisystémový kandidát.



Nový prezident Argentíny sa svojho úradu ujme 10. decembra.