Oživiť hotelový trh pomôže hlavne domáci dopyt

Bratislava 25. marca (TASR) – Oživenie hotelového trhu bude spočiatku poháňané najmä domácim dopytom. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Odborníci sa domnievajú, že príjmy hotelov v Európe sa neobnovia na predpandemickú úroveň skôr ako v roku 2024.



Prieskum poukázal na to, že z koronakrízy sa pravdepodobne rýchlejšie spamätajú krajiny, v ktorých je silnejší dopyt po voľnočasových aktivitách. Za kratší koniec budú, naopak, ťahať krajiny závislé od medzinárodného dopytu po službách hotelov.



"Čísla, ktoré sme medziročne evidovali, naprieč celým spektrom slovenského hotelierstva, hovoria samé za seba. Naznačujú negatívny trojuholník, ktorý tvorí pokles dopytu hostí o 70 %, po ktorom nasledoval pokles obsadenosti o 65 % (v Bratislave o 71 %)," vysvetlil vlaňajšiu situáciu na Slovensku obchodný riaditeľ spoločnosti Ľubor Procházka. Neobsadenosť zároveň vyústila do predvídateľného 70-percentného poklesu výnosov a súčasnej priemernej dennej sadzby zhruba 65 eur na jednu obsadenú izbu.



Odborníci však tvrdia, že hotelový segment je pre investorov aj napriek týmto zisteniam naďalej atraktívny. Dodatočný kapitál do hotelov vlani stúpol, keďže viacerí investori sa rozhodli využiť príležitosti práve v tejto oblasti nehnuteľností.



Výkonný a prevádzkový riaditeľ oddelenia hotelov Owen Pritchard si myslí, že pomalé oživenie hotelového trhu na globálnej úrovni príde zrejme už tento rok. "Dopyt po tomto sektore však bude viditeľný primárne v letnom období a začiatkom jesene," podotkol. Za hnaciu silu hotelov v otázke ich ďalšieho rozvoja považuje naďalej sa rozvíjajúce prevádzkové štruktúry a franšízy.



"Hotelový sektor čelil v dôsledku pandémie nového koronavírusu náročnému roku. Prispel k tomu aj nedostatok ponuky a rozdiely v cenových očakávaniach medzi kupujúcimi a predávajúcimi stranami," podotkol riaditeľ oddelenia hotelových investícií Miguel Casas. Potešujúcou správou však podľa neho je, že v druhej polovici tohto roku by sa mal tok transakcií v tomto segmente urýchliť. Spolu so zvyšovaním investorského kapitálu do hotelových nehnuteľností sa podľa neho zosúladia aj cenové očakávania.