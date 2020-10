Oznámenia o stavebnej zákazke medziročne klesli o pätinu

Bratislava 6. októbra (TASR) – Počet oznámení o stavebnej zákazke na Slovensku v období od januára do augusta tohto roka medziročne poklesol o 18 %, bolo ich 733. Hodnota týchto zákaziek klesla medziročne ešte viac, o 20,7 %. Vyplýva to z polročnej analýzy spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považskej cementárne Ladce. Štvrtina zákaziek z tohto obdobia je už zadaná – ich hodnota je na úrovni 917 miliónov eur. Celková predpokladaná hodnota oznámení o zákazke z obdobia január až august je zhruba 1,21 miliardy eur.



"Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles počtu oznámení o zákazke o 12,1 %," špecifikovala spoločnosť. Ich hodnota klesla o 19 %. Hodnota zadaných zákaziek v prípade tých nadlimitných takisto klesla, a to o 27 %.



Ako ďalej spresnila spoločnosť v analýze, zo zákaziek, ktoré boli v tomto období oznámené, zrušili zatiaľ 15 %. "Čo sa týka predbežného objemu, bolo zatiaľ zrušených 14 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v januári až v auguste 2020," vyčíslili analytici. Predpokladajú však, že k ďalšiemu rušeniu zákaziek ešte bude dochádzať.



"V januári až auguste 2020 bolo zatiaľ zadaných 567 stavebných zákaziek, čo je o 8,5 % menej než v rovnakom období minulého roka," ozrejmili v analýze. V prípade porovnania iba nadlimitných zákaziek eviduje spoločnosť nárast počtu zadaných zákaziek o 13,3 %. "Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované," uzavrela spoločnosť.