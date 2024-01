Oznámenie o dokončení nadobudnutia akcií cargo-partner

Z lava do prava:Stefan Krauter, Founder & Former Owner, Member of Group Supervisory Board cargo-partnerMitsuru Saito, Chairman, NX Holdings Foto: cargo-partner SR, s.r.o.

Bratislava/Viedeň (OTS) - NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., s potešením oznamuje, že v súlade so zmluvou o prevode akcií uzavretou 12. mája 2023 s cargo-partner Group Holding AG a jej dcérskymi spoločnosťami Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo-partner GND GmbH a CARGO-PARTNER US HOLDINGS INC. (ďalej len ako "cargo-partner"), nadobudla všetky podiely v niekoľkých dcérskych spoločnostiach cargo-partner so sídlom najmä v strednej a východnej Európe, ktoré poskytujú logistické služby po celom svete, dňa 4. januára 2024 (rakúskeho času) prostredníctvom účelovej spoločnosti, ktorá je dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve spoločnosti Nippon Express Europe GmbH (prezident: Shinichi Kakiyama), ktorá je sama európskou holdingovou dcérskou spoločnosťou spoločnosti NIPPON EXPRESS HOLDINGS, a dokončila všetky postupy potrebné na to, aby sa tieto novo nadobudnuté spoločnosti stali dcérskymi spoločnosťami spoločnosti NIPPON EXPRESS HOLDINGS.Spoločnosť cargo-partner so sídlom v Rakúsku má silnú logistickú základňu v strednej a východnej Európe, v regióne, ktorý čoraz viac priťahuje pozornosť ako priemyselný klaster v Európe. Ide o vysoko renomovanú korporátnu skupinu zameranú najmä na leteckú a námornú prepravu v Európe, Ázii a Severnej Amerike, ktorá ponúka aj železničnú a kamiónovú dopravu a zmluvné logistické služby.Dcérska spoločnosť cargo-partner doplní logistickú infraštruktúru skupiny NX v strednej a východnej Európe, kde sa v budúcnosti očakáva výrazný rast ako výrobnej základne v rámci európskeho regiónu, a umožní skupine NX ďalej rozširovať svoju globálnu sieť a zlepšovať služby, ktoré poskytuje v európskom regióne.Výsledné rozšírenie objemu leteckej a námornej prepravy tiež posilní konkurencieschopnosť skupiny na globálnom trhu, umožní jej reagovať na rozmanité požiadavky jej globálnych zákazníkov, zvýši jej schopnosť uspokojovať logistický dopyt medzi Áziou a Európou a inými krajinami a posilní jej globálnu štruktúru zákazníkov.Výsledné rozšírenie objemu leteckej a námornej prepravy tiež posilní konkurencieschopnosť skupiny na globálnom trhu, umožní jej reagovať na rôznorodé požiadavky jej globálnych zákazníkov, zvýši jej schopnosť uspokojovať logistický dopyt medzi Áziou a Európou a ďalšími krajinami a posilní jej globálnu štruktúru zákazníkov. Výsledné rozšírenie objemu leteckej a námornej prepravy tiež posilní konkurencieschopnosť skupiny na globálnom trhu, umožní jej reagovať na rôznorodé požiadavky jej globálnych zákazníkov, zvýši jej schopnosť uspokojovať logistický dopyt medzi Áziou a Európou a ďalšími krajinami a posilní jej globálnu štruktúru zákazníkov.Keďže skupiny NX a cargo-partner majú rozdielne zákaznícke základne a rozdielne silné stránky v konkrétnych krajinách a regiónoch, budú sa snažiť vytvoriť synergie vo svojich logistických operáciách prostredníctvom vzájomného dopĺňania, čím sa urýchli expanzia a rozvoj ich globálnych obchodov.Skupina NX a spoločnosť cargo-partner budú v budúcnosti maximalizovať synergie, ktoré vytvárajú ako jednotný subjekt, aby pomohli vytvoriť hodnotu pre zákazníkov a akcionárov skupiny NX.,cargo-partner je súkromný poskytovateľ celej škály info-logistických služieb, ktorý ponúka komplexné portfólio riešení v oblasti leteckej, námornej, cestnej prepravy a skladovania. So 40-ročnými odbornými znalosťami v oblasti informačných technológií a optimalizácie dodávateľského reťazca navrhuje spoločnosť služby šité na mieru pre širokú škálu priemyselných odvetví, aby vytvorila konkurenčné výhody pre svojich zákazníkov na celom svete. Spoločnosť cargo-partner bola založená v roku 1983, za rok 2022 vygenerovala obrat vo výške 2,06 miliardy eur a v súčasnosti celosvetovo zamestnáva 4 000 ľudí.