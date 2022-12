Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti FS zašle do konca januára

Bratislava 30. decembra (TASR) - Finančná správa (FS) SR zašle daňovým subjektom do konca januára oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Vysvetlila, že index daňovej spoľahlivosti je nástrojom finančnej správy na posilnenie plnenia daňových povinností. FS subjektom udeľuje hodnotenie vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý alebo nehodnotený.



Pre budúci rok dôjde k zmierneniu dosahov porušení. Napríklad podanie daňových priznaní do troch dní po lehote sa nebude hodnotiť ako porušenie a nedoplatok zaplatený do dvoch mesiacov bude hodnotený miernejšie, uviedla hovorkyňa.



Doplnila, že dôjde aj k zmene výšky hraničnej hodnoty nálezu a zníženiu počtu intervalov pre pomerné hodnotenie výšky vyrubenej dane a výšky zníženia straty. Podiel nálezu pre zaradenie subjektu medzi menej spoľahlivé sa pre budúci rok nastavil na 60 % zo 41 %. Zmena nastala aj pri prideľovaní bodov za ukladanie pokút, napríklad za účtovníctvo či porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice tak, aby sa subjekt za jednu pokutu nestal menej spoľahlivým.



Prepočet bude z údajov do konca novembra tohto roku. Oznámenie dostanú subjekty, ktorým uplynuli dva roky od konca roka, v ktorom sa registrovali na daň z príjmov, do konca decembra 2020 a subjekty, ktorým sa zmenilo hodnotenie, prípadne sa stali nehodnotenými, vysvetlila Rybanská.



Dodala, že súčasťou oznámenia bude aj odôvodnenie všetkých skutočností, ktoré viedli k danému hodnoteniu. Daňovník tak získa napríklad prehľad o konkrétnych porušeniach právnych predpisov či pridelených bodoch.



Subjekt môže podať námietku v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia, upozornila hovorkyňa. Do konca júla daňový úrad zašle oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti subjektom, u ktorých dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti alebo sa stanú nehodnotenými.



Novým subjektom, ktoré sa stanú hodnotenými, správca dane zašle oznámenie do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol subjekt registrovaný na daň z príjmov. Ďalšie oznámenie zasiela len pri zlepšení alebo zhoršení indexu. Daňový úrad zašle oznámenie do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok, teda do konca januára a do konca júla, spresnila Rybanská.



Subjekt, ktorému index určili a následne sa dostal do situácie, pre ktorú hodnotený nebude, napríklad vstúpil do likvidácie, zasiela správca dane o tom oznámenie. Správca nebude poskytovať benefity po márnom uplynutí lehoty na podanie námietky, zdôraznila hovorkyňa.



Kritériá prešli úpravami aj po konzultácii s odbornou verejnosťou. Informácie sú na portáli finančnej správy, uzavrela hovorkyňa.