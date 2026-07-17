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Oznámenie o konkurencieschopnosti má posilniť banky v EÚ
Komisia identifikovala tri hlavné výzvy, ktoré obmedzujú schopnosť bankového sektora účinne podporovať hospodárstvo EÚ.
Autor TASR
Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predstavila oznámenie o konkurencieschopnosti bankového sektora EÚ, v ktorom stanovila opatrenia na posilnenie jednotného trhu v oblasti bankovníctva. Informuje o tom spravodajca TASR.
Cieľom je vybudovať integrovanejší, efektívnejší a konkurencieschopnejší bankový sektor, ktorý posilní európske hospodárstvo financovaním rastu, inovácií a strategických priorít a ktorý bude podporený vyváženejším regulačným rámcom, ochranou odolnosti bánk a poskytovaním lepších služieb domácnostiam a podnikom.
Toto oznámenie je kľúčovým pilierom stratégie EK pre Úniu úspor a investícií, čiže vybudovať bankový sektor so silou a s rozsahom na financovanie rastu a strategických priorít, ako sú inovácie, čistá transformácia a obrana, a poskytovať kvalitné finančné služby domácnostiam a podnikom.
Komisia identifikovala tri hlavné výzvy, ktoré obmedzujú schopnosť bankového sektora účinne podporovať hospodárstvo EÚ.
Prvou je, že sektor je príliš fragmentovaný podľa národných hraníc, čo bráni bankám v rozširovaní sa a globálnej konkurencii v kľúčových segmentoch trhu a v dosahovaní cezhraničnej efektívnosti. Po druhé, spôsob, akým sú medzinárodné bankové štandardy (Bazilej III) prevedené do rámca EÚ, nie vždy odráža špecifické črty únijného bankového prostredia. Do tretice, niektoré časti regulačného rámca EÚ sú príliš zložité a zaťažujúce a mali by sa zjednodušiť. Riešenie týchto troch výziev je nevyhnutné pre vybudovanie odolného a konkurencieschopného bankového sektora schopného podporovať hospodárstvo EÚ.
Oznámenie EK identifikuje kľúčové opatrenia, ktoré sú založené na troch cieľoch: odstránenie prekážok cezhraničnej bankovej činnosti a podpora integrácie trhu; implementácia medzinárodných noriem s ohľadom na špecifiká a proporcionalitu EÚ a nakoniec zjednodušenie regulačného rámca pre banky ako súčasť širšieho cieľa eurokomisie, ktorým je zníženie administratívnej záťaže.
Komisia uviedla, že požiadala zainteresované strany o spätnú väzbu a respondenti môžu v nasledujúcich mesiacoch predložiť svoje názory alebo pripomienky k tomuto návrhu. Následne EK v prvom štvrťroku 2027 navrhne balík legislatívnych opatrení na zmenu regulačného rámca pre bankovníctvo.
Piatkové oznámenie zároveň vyzýva členské štáty EÚ, orgány dohľadu a bankový sektor, aby pokračovali vo svojom úsilí o zlepšenie konkurencieschopnosti bánk.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Cieľom je vybudovať integrovanejší, efektívnejší a konkurencieschopnejší bankový sektor, ktorý posilní európske hospodárstvo financovaním rastu, inovácií a strategických priorít a ktorý bude podporený vyváženejším regulačným rámcom, ochranou odolnosti bánk a poskytovaním lepších služieb domácnostiam a podnikom.
Toto oznámenie je kľúčovým pilierom stratégie EK pre Úniu úspor a investícií, čiže vybudovať bankový sektor so silou a s rozsahom na financovanie rastu a strategických priorít, ako sú inovácie, čistá transformácia a obrana, a poskytovať kvalitné finančné služby domácnostiam a podnikom.
Komisia identifikovala tri hlavné výzvy, ktoré obmedzujú schopnosť bankového sektora účinne podporovať hospodárstvo EÚ.
Prvou je, že sektor je príliš fragmentovaný podľa národných hraníc, čo bráni bankám v rozširovaní sa a globálnej konkurencii v kľúčových segmentoch trhu a v dosahovaní cezhraničnej efektívnosti. Po druhé, spôsob, akým sú medzinárodné bankové štandardy (Bazilej III) prevedené do rámca EÚ, nie vždy odráža špecifické črty únijného bankového prostredia. Do tretice, niektoré časti regulačného rámca EÚ sú príliš zložité a zaťažujúce a mali by sa zjednodušiť. Riešenie týchto troch výziev je nevyhnutné pre vybudovanie odolného a konkurencieschopného bankového sektora schopného podporovať hospodárstvo EÚ.
Oznámenie EK identifikuje kľúčové opatrenia, ktoré sú založené na troch cieľoch: odstránenie prekážok cezhraničnej bankovej činnosti a podpora integrácie trhu; implementácia medzinárodných noriem s ohľadom na špecifiká a proporcionalitu EÚ a nakoniec zjednodušenie regulačného rámca pre banky ako súčasť širšieho cieľa eurokomisie, ktorým je zníženie administratívnej záťaže.
Komisia uviedla, že požiadala zainteresované strany o spätnú väzbu a respondenti môžu v nasledujúcich mesiacoch predložiť svoje názory alebo pripomienky k tomuto návrhu. Následne EK v prvom štvrťroku 2027 navrhne balík legislatívnych opatrení na zmenu regulačného rámca pre bankovníctvo.
Piatkové oznámenie zároveň vyzýva členské štáty EÚ, orgány dohľadu a bankový sektor, aby pokračovali vo svojom úsilí o zlepšenie konkurencieschopnosti bánk.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)