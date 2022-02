Finančná správa: Odklad daňového priznania nestačí zaslať emailom

Bratislava 1. februára (TASR) - Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je treba finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. Emailové odklady nebudú v tomto roku akceptované, upozornila v utorok Finančná správa (FS) SR s tým, že išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba vlani.



Daňovníci, ktorým vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021, ho musia podať do 31. marca. Ak termín nestihnú alebo sa z dôvodu pandémie dostali do problémov, môžu finančnej správe pred uplynutím tohto termínu oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace alebo o šesť mesiacov v prípade, že majú príjmy zo zahraničia.



"Finančná správa však upozorňuje, že v tomto roku e-mailové odklady daňových priznaní zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len na rok 2021," pripomenula hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov, a rovnako aj právnická osoba zapísaná v obchodnom registri má povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania na predpísanom tlačive do 31. marca elektronicky. Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS, môžu podať oznámenie o odklade podania daňového priznania v rovnakom termíne aj na predpísanom tlačive v papierovej forme na miestne príslušnom daňovom úrade.