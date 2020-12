Altmaier si je istý, že ekonomika Nemecka sa vyhne druhej recesie

Berlín 14. decembra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier si je „relatívne istý“, že ekonomika sa neprepadne znova do recesie v dôsledku druhej blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu, ktorá začne platiť tento týždeň.



„Som si relatívne istý, že nezažijeme recesiu, aká nastala na jar,“ povedal Altmaier v pondelok pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.



Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v 2. štvrťroku, keď vrcholila prvá vlna pandémie, znížil o 9,8 %. V 3. štvrťroku však opäť vzrástol a o rekordných 8,5 %.



Nemecko sa chystá v najbližších dňoch zavrieť všetky obchody okrem tých s tzv. základným tovarom počas kľúčovej vianočnej sezóny. Opatrenia začnú platiť od stredy 16. decembra a potrvajú do 10. januára.



Zahŕňajú aj značné reštrikcie uvalené na školy a škôlky, pričom väčšina zariadení musí byť zatvorená alebo bude fungovať len v obmedzenom rozsahu.



Ukázalo sa totiž, že čiastočný tzv. lockdown v Nemecku, ktoré od začiatku novembra zatvorilo bary, reštaurácie a zariadenia na trávenie voľného času a zároveň ponechalo otvorené obchody a školy, nepomohol zastaviť šírenie vírusu.



Napriek Altmaierovmu optimizmu Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB) v pondelok upozornil, že každý týždeň lockdownu "vymaže" približne 3,5 miliardy eur z HDP krajiny.



Podľa Enza Webera z IAB očakávané schválenie vakcíny proti novému koronavírusu bude signálom zamestnávateľom, že koniec krízy je už na dohľad.



„Mnoho spoločností sa preto bude snažiť udržať si svojich zamestnancov,“ povedal, ale zároveň dodal, že trh práce sa napriek tomu nevyhne problémom.



V prieskume na objednávku Nadácie Hansa Böcklera približne 40 % Nemcov uviedlo, že pandémia mala negatívny dosah na ich financie. V júni to pritom tvrdilo 32 % respondentov.



Štúdia, ktorá bola zverejnená v pondelok, odhalila pritom rozdiely medzi opýtanými s nižšími a vyššími príjmami.



V skupine respondentov s príjmami do 1500 eur mesačne každý druhý uviedol, že pandémia mala negatívny vplyv na jeho financie. V skupine s príjmami nad 2000 eur mesačne to však povedal iba každý tretí opýtaný.