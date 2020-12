P. Altmaier: Podpora Nemecka firmám nemôže pokračovať donekonečna

Berlín 5. decembra (TASR) - Veľkorysá podpora Nemecka tamojším firmám, ktoré zasiahla kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu, nemôže pokračovať donekonečna. Vyhlásil to tento týždeň minister hospodárstva Peter Altmaier. Upozornil pritom, že už v januári prídu prísnejšie pravidlá.



Minister to povedal pár dní po tom, ako kancelárka Angela Merkelová oznámila, že súčasné blokády, tzv. lockdown, potrvajú do 10. januára. Altmaier pre televíziu NTV uviedol, že masívna pomoc, ktorú vláda sľúbila firmám v novembri a decembri, „nemôže pokračovať donekonečna“.



Tradične šetrná nemecká vláda sa zviazala, že poskytne pomoc v hodnote zhruba bilióna eur na ochranu pracovných miest a firiem pred dôsledkami pandémie. Jej záchranný balík patrí medzi najväčšie v Európe.



Podľa Altmaiera je však nesprávne myslieť si, že „štát môže míňať peniaze bez obmedzenia“.



Druhá vlna pandémie prinútila Nemecko, aby v novembri zaviedlo ďalšie kolo obmedzení, zatvorilo bary, reštaurácie a hotely, ako aj kultúrne a rekreačné zariadenia.



Podniky postihnuté lockdownom majú nárok na pomoc vo výške až 75 % ich tržieb v novembri a v decembri 2019, pričom vládu to má stáť približne 30 miliárd eur.



Altmaier však upozornil, že od januára bude pomoc opäť cielenejšia a viac sa sústredí na preplácanie fixných nákladov firiem, ako sú nájomné za kancelárie či platby za automobily a poistenie.



Aj Merkelová v stredu (2. 12.) neskoro večer uviedla, že podpora nemeckým firmám „nemôže pokračovať ako v novembri a decembri“.



Altmaier v tejto súvislosti vyzval Nemcov, aby „reálnejšie hodnotili situáciu“.



„Keď prechádzate jednou z najhorších recesií od druhej svetovej vojny, veľa ľudí za to zaplatí. Môžeme to uľahčiť, nemôžeme však absorbovať pokles ekonomickej aktivity a predstierať, že sa nič nestalo,“ skonštatoval.



Nemecká vláda si plánuje v rokoch 2020 a 2021 požičať viac ako 300 miliárd eur na boj proti dôsledkom pandémie, čo je prudký obrat po rokoch šetrenia. Nemecko preto na čas dokonca pozastavilo platnosť takzvanej dlhovej brzdy zakotvenej v ústave. Očakáva sa však, že v roku 2022 sa vráti k svojej zvyčajnej fiškálnej disciplíne.



Altmaier, ako aj poslanec Eckhardt Rehberg, expert na rozpočet z Merkelovej konzervatívnej strany CDU, vo štvrtok (3. 12.) pripomenuli, že vláda „nemá bezodné vrecká".



Samotný cieľ obnoviť „dlhovú brzdu“, ktorá obmedzuje nové pôžičky na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP) od roku 2022, je podľa ministrovho vyhlásenia pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk „dostatočne ambiciózny“.



Nemecko predpokladá, že jeho ekonomika v roku 2020 klesne o 5,5 % a v budúcom roku ožije a začne rásť. Recesia nemeckej ekonomiky tak bude miernejšia ako v iných európskych krajinách.