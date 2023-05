P. Balík: Prioritou ministerstva investícií bude dočerpanie eurofondov

Bratislava 15. mája (TASR) - Prioritami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR je zabrániť prepadnutiu eurofondov, naštartovať čerpanie nových fondov EÚ a pomôcť zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. V pondelok na tlačovej konferencii vlády odborníkov to uviedol nový minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík, ktorého vymenovala do čela rezortu prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Som pripravený odovzdať všetky svoje skúsenosti a vedomosti pre stabilizáciu aktuálnej situácie a na posun Slovenska vpred," uviedol Balík. Na MIRRI mal doteraz na starosti prípravu časti nových eurofondov v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu a prípravu strategických investícií pre Slovensko.



Balík uviedol, že ako krajina stojíme pred výzvami zabránenia prepadnutiu eurofondov, naštartovania čerpania nových fondov EÚ, ako aj skvalitnenia života ľudí v regiónoch. "Budeme aktíve načúvať potrebám regiónov a úzko spolupracovať so samosprávami," dodal Balík.



Nový minister prichádza do vedenia MIRRI z interného prostredia ministerstva. Bol generálnym riaditeľom Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) pod MIRRI SR.



V rámci sekcie riadil aj tím analytikov Inštitútu digitálnych a rozvojových politík. Zodpovedal taktiež za Mechanizmus spravodlivej transformácie (Fond spravodlivej transformácie, Plán spravodlivej transformácie), Plán obnovy pre Európu (RRP), ako aj za iniciatívu Catching-Up Regions. Zastrešoval aj projekt podpory rozvoja inteligentných miest a regiónov na Slovensku, inteligentnú mobilitu a inovačnú agendu.



Pred nástupom na MIRRI SR pôsobil napríklad v Európskej investičnej banke na oddelení inteligentného rozvoja, na politickej a ekonomickej sekcii Veľvyslanectva USA na Slovensku a tiež na Ministerstve hospodárstva SR ako riaditeľ odboru inovatívnej a digitálnej ekonomiky.