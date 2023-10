P. Balík: Rezort má problém konkurovať v oblasti IT súkromným firmám

Bratislava 19. októbra (TASR) - Jednými z mnohých výziev pri nástupe na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bola neprehľadná organizačná štruktúra, riziko prepadu starých eurofondov a personálne obsadzovanie v oblasti digitalizácie. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister Peter Balík s tým, že rezort má taktiež problém konkurovať súkromným firmám v oblasti informačných technológií.



Prekážkou v IT je podľa neho ešte stále personálne obsadzovanie niektorých kľúčových pozícií. "Snažíme sa v rezorte zmeniť personálnu politiku, je to však dlhodobý proces," priblížil Balík.



Po nástupe boli podľa neho potrebné aj personálne organizačné zmeny z dôvodu, že rezort má 1200 zamestnancov, z toho 200 v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) a zvyšok prerozdelených v oblasti eurofondov, regionálneho rozvoja a digitalizácie. "Nezodpovedalo to profesionálnej inštitúcii," doplnil.



Ako najväčší problém videl riziko prepadu starých eurofondov z programového obdobia 2014 - 2020, na čo upozorňoval aj predchádzajúce vedenie. "Procesy sa nám podarilo tvrdo skoordinovať aj s jednotlivými ministrami aj vďaka tomu, že sme pravidelne organizovali koordinácie na úrovni ministrov," dodal.



Minister by sa podľa Balíka nemal venovať mikromanažérskej pozornosti, ako to bolo za posledné roky. "Keď som prevzal ministerstvo, tak mi zodpovedalo osem alebo deväť sekcií, ktoré boli v priamej pôsobnosti ministra," dodal Balík s tým, že je to absolútne neudržateľné z hľadiska manažmentu.