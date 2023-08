P. Balík: Slovensko má na to, aby dobehlo ČR vo vede a inováciách

Praha 22. augusta (TASR) - Ak chce byť Slovensko úspešné, musí oveľa viac podporovať inovácie - Česi do tejto oblasti investujú dvakrát viac ako SR, zdôraznil pre TASR po rokovaniach v Prahe minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Zároveň však dodal, že Slovensko má na to, aby ČR dobehlo, informuje spravodajkyňa TASR.



Česká republika je podľa ministra v podpore výskumu a inovácií silným hráčom. Investície do tejto oblasti tvorili v roku 2021 až 2 % HDP, čo krajinu zaradilo veľmi blízko priemeru EÚ (2,19 % HDP), pričom na Slovensku je to len 0,9 %. "Česi sa v inováciách priblížili k najvyspelejším európskym krajinám. Do výskumu a vývoja investujú v prepočte 150 eur na obyvateľa, kým na Slovensku to nie je ani polovica z toho," upozornil minister.



Slovensko však podľa jeho slov má na to, aby dobehlo aktivity v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré sa vykonávajú v Prahe alebo v Brne. Povedal to po tom, ako navštívil Pražský inovačný inštitút. "Chceli sme vidieť, akým spôsobom Praha ako hlavné mesto pristupuje k riešeniu inovácií, akým spôsobom využíva potenciál a ľudský kapitál, ktorý tu majú aj vďaka migrácii Slovákov, a akým spôsobom prepájajú súkromné firmy s univerzitami," vysvetlil minister.



Inšpirovať sa bol napríklad aj v Štôlni Josef, ktorá spadá pod Stavebnú fakultu ČVUT v Prahe. Ide o unikátny projekt v rámci Európy, kde na mieste opustenej banskej štôlne vzniklo Centrum experimentálnej geotechniky, ktoré sa využíva na rôzne výskumno-vývojové účely. "Tento rok ukončujeme ťažbu hnedého uhlia na hornej Nitre, vznikajú tak príležitosti na podobné využitie uhoľných baní aj na Slovensku. Preto sa budeme snažiť odovzdať tieto informácie aj našim technických univerzitám," povedal Balík.



Balík spolu s podpredsedníčkou slovenskej vlády Líviou Vašákovou v utorok rokovali s českým ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom. Cieľom ich pracovnej cesty v Česku bolo vymeniť si skúsenosti s využívaním európskych zdrojov a inšpirovať sa úspešnými českými projektmi.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)