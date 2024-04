P. Cipollone: ECB bude mať údaje o úrokových sadzbách v júni a júli

Washington 17. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude mať v júni a júli k dispozícii dostatočné množstvo údajov, ktoré jej umožnia rozhodnúť o prípadnom znížení úrokových sadzieb. Povedal to v stredu na finančnej konferencii vo Washingtone člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone.



Viacerí predstavitelia ECB síce naznačili, že k prvej redukcii sadzieb by malo dôjsť na zasadnutí 6. júna, k ďalšiemu obdobiu sa však zatiaľ príliš nevyjadrujú. Iba niektorí z nich dali najavo, že by sa s uvoľňovaním menovej politiky malo pokračovať aj na ďalšom zasadnutí v júli.



"Ak nám ďalšie ekonomické údaje, pričom mnohé dostaneme v júni a júli, potvrdia naše odhady, že inflácia reálne smeruje k inflačnému cieľu, bude vhodné časť z terajších reštrikcií zrušiť," povedal Cipollone na Medzinárodnom investičnom fóre vo Washingtone.



Dodal však, že súčasné výkyvy na komoditnom trhu predstavujú riziko pre vývoj inflácie a najmä ceny ropy ECB pozorne sleduje. Dôvodom je, že eurozóna predstavuje veľkú a otvorenú ekonomiku, ktorá je vysoko závislá od dovozu energií. Napriek tomu zopakoval skoršie informácie z ECB, že miera inflácie by sa mohla pohybovať v najbližšom období v blízkosti súčasnej úrovne 2,4 % a postupne sa spomaľovať až na inflačný cieľ 2 % v roku 2025.