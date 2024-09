P. Cipollone: ECB by nemala držať úrokové sadzby vysoké a príliš dlho

Paríž 4. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by nemala držať úrokové sadzby príliš vysoké príliš dlho, pretože by to mohlo poškodiť ekonomiku. Uviedol to člen predstavenstva ECB Piero Cipollone pre francúzske noviny Le Monde. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



"Musíme zabezpečiť, aby sa inflácia priblížila k nášmu cieľu (2 %) bez zbytočného brzdenia ekonomiky, pretože v Európe zúfalo potrebujeme investície a rast," povedal Cipollone. "Každé oneskorenie v tejto oblasti nás stavia do vážnej nevýhody."



ECB v júni znížila svoje kľúčové úrokové sadzby z rekordného maxima a je takmer isté, že na najbližšom zasadaní 12. septembra ich opäť okreše. Ale vyhliadky na hospodársky rast eurozóny sa v lete zhoršili.



"Najnovšie údaje, napríklad spotrebiteľská dôvera či ukazovatele aktivity, najmä vo výrobnom sektore, neboli také povzbudivé," povedal Cipollone, podľa ktorého to predstavuje riziko pre vyhliadky na rast eurozóny.



Investície zostávajú slabé, pripomenul. To naznačuje, že firmy neveria v silné oživenie hospodárstva, čo poškodí budúci rastový potenciál menového bloku znížením jeho schopnosti vyvíjať a prijímať nové technológie.



Cipollone priamo nehovoril o znížení úrokov na budúci týždeň, ale poukázal na fakt, že inflácia postupuje tak, ako to banka načrtla pred tromi mesiacmi, čo podporuje uvoľnenie menovej politiky v septembri aj decembri.



Ďalší člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks v separátnom prejave v lotyšskej televízii však v stredu povedal, že ECB môže na budúci týždeň znížiť svoje úrokové sadzby.



"Budúci týždeň máme zasadnutie Rady guvernérov ECB a, podľa môjho názoru, pri pohľade na údaje, ktoré máme k dispozícii, môžeme urobiť ďalší krok smerom k znižovaniu sadzieb," vyhlásil šéf lotyšskej centrálnej banky. "Samozrejme, že bude diskusia, ako vždy, ale pre mňa je v tejto chvíli tento obraz celkom jasný," dodal.



ECB sa pripravuje na druhé zníženie sadzieb po ich júnovej redukcii. Tento krok podporuje pokles inflácie na najnižšiu úroveň od polovice roka 2021, hoci niektorí politici zdôraznili, že boj o skrotenie cien sa ešte neskončil.



Vývoj sadzieb po septembri je menej jasný, pretože niektorí predstavitelia ECB sa obávajú, že inflácia sa prepadne pod 2 %, keďže hospodárstvo eurozóny stráca na sile, zatiaľ čo iní, tzv. jastrabi, sa obávajú, že príliš rýchle uvoľnenie menovej politiky by mohlo spôsobiť opätovné naštartovanie rastu cien.



Trhy v tomto roku očakávajú minimálne dve ďalšie zníženia sadzieb, v septembri a decembri, pričom vidia slušnú šancu na ich redukciu aj v októbri, čiastočne na základe slabého výhľadu ekonomiky a čiastočne na základe očakávaní, že americký Federálny rezervný systém uvoľní svoju menovú politiku, čo prinúti ECB, aby ho nasledovala.



"Sadzby musia ísť nižšie, pretože najväčšia časť problému s infláciou bola vyriešená," povedal Kazaks. "Diskusia je len o tom, ako rýchlo a ako rázne."