P. Cmorej: Budeme trvať na zastavení rastu daňovo-odvodového zaťaženia

Bratislava 29. apríla (TASR) – Explicitný záväzok na znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia sa do programového vyhlásenia vlády (PVV) pretaviť nepodarilo. Vláda však vytvorí predpoklady na zastavenie rastu tohto zaťaženia. Uviedol to v stredu v rozprave poslanec SaS Peter Cmorej s tým, že na tom bude dôsledne trvať.



Priblížil, že sa pokúsia aj o návrat k princípu rovnej dane, čím by sa mali odstrániť deformácie a zlepšiť motivácia priznávať príjmy. Poukázal tiež na to, že štát nemá na jednom mieste informácie. "Dnes štát reálne nevie, komu vypláca koľko peňazí a za čo, lebo nie sú prepojené štátne systémy," podotkol.



Za dôležitý záväzok považuje aj zníženie daňovo-odvodového zaťaženia nízkopríjmových skupín. Prehodnotiť sa má tiež možnosť zmien v daňovo-odvodovom systéme, aby sa zjednodušil a zefektívnil. "Chceme, aby komunikácia štátu, čo sa týka dávok a daní, prebiehala s jednou inštitúciou, a to s finančnou správou," dodal Cmorej.



Zároveň poznamenal, že vláda bude presadzovať dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. Podľa neho je nevyhnuté, aby sa zaviedla tzv. oranžová obálka, čo je pojem z Holandska. V nej by občania dostávali komplexné informácie o tom, kedy môžu ísť do dôchodku aj aký budú mať dôchodok. Mohla by podľa neho byť aj elektronická.



Spomenul zároveň ambíciu prijatia ústavného zákona, ktorý definuje základné parametre druhého aj prvého piliera. Je to podľa neho dôležité preto, aby sa prvý pilier udržal zdravý. V tomto ústavnom zákone by podľa Cmoreja mali byť priznané skutočné výdavky na prvý pilier a bude tam aj záväzok, že pokiaľ bude chcieť niekto dôchodcom pridať, bude musieť zároveň povedať, kde na to zoberie. "Takýto ústavný zákon sme dlžní našim deťom a nielen im, aj súčasným dôchodcom," zdôraznil.