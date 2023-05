P. Cmorej: Oprava reformy 2. piliera neprešla kvôli malichernostiam

Bratislava 4. mája (TASR) - Novela opravujúca chyby v reforme druhého piliera nebola prijatá, pretože jej predkladatelia neboli ochotní zapracovať do nej aj návrh SaS opravujúci veľmi negatívnu zmenu. Liberáli na to pritom upozorňovali dlhodobo, vyhlásil na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR po neúspešnom hlasovaní poslanec SaS Peter Cmorej.



"Osobne ma to mrzí, mohli sme mať dokončenú reformu druhého piliera tak, ako by to malo byť po správnosti. Podľa mňa kvôli malichernostiam sa tak nestalo," konštatoval opozičný zákonodarca.



Priblížil, že aktuálna novela opravovala chyby, ktoré sa stali pri minuloročnej veľkej novele druhého piliera. Rušila pokus o zdaňovanie dôchodkových úspor a boli tam podľa neho aj ďalšie pozitívne zmeny. "Avšak bola tam jedna veľmi negatívna zmena, rušila sa možnosť slobodne nakladať s vašimi úsporami, pokiaľ máte nadpriemerný dôchodok. Považujem to za taký nezmysel, že do poslednej chvíle som neveril, že nebudú ochotní si túto chybu opraviť," priblížil Cmorej.



Pripomenul obštrukciu, ktorú SaS spravila na predchádzajúcej parlamentnej schôdzi a hlasovanie o novele sa tak presunulo až na aktuálnu schôdzu. Vytvoril sa tak priestor na vyriešenie tohto sporu. Cmorej pripravil vlastný pozmeňujúci návrh, ktorý by zachoval slobodu výberu v druhom pilieri, ale predkladatelia zaň neboli ochotní hlasovať. "Tak sme hlasovali tak, ako sme avizovali, zdržali sme sa. Celý zákon aj s pozitívnymi zmenami bol odmietnutý," dodal.



Návrh novely obsahoval aj opravu tzv. individuálnych garancií v druhom pilieri, čo je pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) dôležité. Cmorej pripustil, že im to môže spôsobiť problémy. Avizoval, že to chce riešiť a v tejto súvislosti podá pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý je ešte v programe aktuálnej schôdze a otvára aj druhý pilier.



Parlament vo štvrtok neschválil poslaneckú novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Sporitelia tak nebudú mať kedykoľvek prístup k majetku z dobrovoľných príspevkov v druhom pilieri. Zároveň sa zaplatené dobrovoľné príspevky daňovo nezvýhodnia.