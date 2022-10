P. Cmorej: Rodičovský bonus zaplatia sporitelia v druhom pilieri

Bratislava 5. októbra (TASR) – Rodičovský bonus, ktorý by mal byť zavedený v rámci vládnej novely zákona o sociálnom poistení, zaplatia sporitelia v druhom pilieri. Tvrdí to poslanec SaS Peter Cmorej, podľa ktorého sa zároveň majú "zmraziť" príspevky do druhého piliera na aktuálnu hodnotu. Rodičovský bonus považuje za extrémne diskriminačný.



"Rodičovský bonus nedostanú napríklad rodičia detí, ktoré zomreli alebo sú ťažko zdravotne postihnuté, lebo tie, samozrejme, nepracujú, nemajú príjem," upozornil Cmorej v stredu na tlačovej konferencii. Podľa neho títo rodičia budú dokonca platiť rodičovský bonus rodičom zdravých detí a vznikne tak "zvrhlá solidarita".



Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa podľa Cmoreja rozhodol zaplatiť rodičovský bonus z peňazí sporiteľov v druhom pilieri. Poukázal na pozmeňujúci návrh k novele zákona, podľa ktorého sa majú "zmraziť" príspevky do druhého piliera na aktuálnu hodnotu. Skonštatoval, že tie sa zvyšovali každý rok o 0,25 % a mali rásť na konečnú hodnotu 6 %. V súčasnosti to je 5,5 %. Ak bude schválená novela zákona a pozmeňujúci návrh, 5,5 % to podľa neho bude aj nasledujúce dva roky.



Návrh zákona o sociálnom poistení počíta s tým, že seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku by zároveň mala byť po odpracovaní 40 rokov.