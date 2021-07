P. Donohoe: Írsko nemôže prijať globálne plány daňových reforiem

Dublin 15. júla (TASR) - Írsko nepodpíše plány na globálnu daňovú reformu. Vyhlásil vo štvrtok minister financií Paschal Donohoe. Potvrdil tak, že Írsko nezmenilo svoj postoj napriek tomu, že rokovania o zabezpečení spravodlivého podielu na daniach od nadnárodných spoločností naberajú tempo.



Približne 132 krajín zo 139 už súhlasilo s reformami medzinárodného zdaňovania vrátane minimálnej sadzby pre firmy vo výške 15 %.



Minulý víkend podporili historickú dohodu aj ministri financií skupiny (G20 - 19 najväčších svetových ekonomík plus Európska únia).



Írsko, ktoré zaviedlo daň z príjmu právnických osôb vo výške 12,5 %, v dôsledku čoho ho niektorí považujú za „daňový raj“, súčasný návrh nepodporí, uviedol Donohoe.



„Momentálne je na stole dohoda, ktorej súčasťou nemôže byť Írsko,“ uviedol pre írsky štátny rozhlas RTÉ.



„Zaviazali sme sa k rokovaniam, aby sme zistili, či môžeme v nejakom okamihu uzavrieť dohodu, ale urobím to v prípade 12,5 %. Je to kľúčový rys našej hospodárskej politiky už po celé desaťročia,“ dodal.



Minister to povedal po tom, ako noviny Irish Examiner napísali, že sa Dublin plánuje vzdať svojej 12,5-percentnej daňovej sadzby pre obavy, že získa postavenie "vydedenca".



"Írsko sa bude naďalej zasadzovať za to, aby mali malé krajiny právo ponechať si určitú konkurenčnú výhodu," uviedol zdroj z vlády, podľa ktorého však Dublin nechce byť tým, na kom sa dohoda zasekne.



Noviny Irish Examiner informovali, že Írsko plánuje v rámci novej daňovej dohody urobiť v októbri urobiť ústupky zo svojej 12,5-percentnej sadzby, vďaka ktorej prilákalo množstvo amerických technologických a farmaceutických firiem.



Donohoe však poznamenal, že súhlas s 15-percentnou globálnou daňou prinesie „problémy“ tým, ktorí investovali do írskej ekonomiky a očakávajú predvídateľnosť v súvislosti s daňovou sadzbou v budúcnosti.