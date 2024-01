Fiala: ČR sa čoskoro zbaví závislosti od ruských energetických surovín

Praha 23. januára (TASR) - Česko sa podľa premiéra Petra Fialu čoskoro úplne zbaví závislosti od energetických surovín z Ruska. Závislosť od ruskej ropy krajina podľa neho vyrieši do konca budúceho roka. Na senátnej konferencii Efektívna energetika tiež vyhlásil, že Česko má ambíciu stať sa jedným z centier nových jadrových technológií, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ak ide o zbavovanie sa závislosti na Rusku, tak pri plyne už máme prakticky hotovo, a to vďaka rôznym krokom, ale najmä vďaka terminálom v Severnom mori a inde. Ropu vyriešime do konca budúceho roka vďaka rozšíreniu kapacity ropovodu TAL," prisľúbil Fiala. Závislosť ČR od ruských surovín bola podľa neho roky podceňovaná. Dodal, že Česku sa tiež darí zbavovať sa závislosti od ruského jadrového paliva, ktoré nahrádza americkým a francúzskym.



V súčasnosti je podľa predsedu českej vlády hlavným cieľom zaistiť bezpečnosť a stabilitu energetiky. Dosiahnuť to chce diverzifikáciou zdrojov, dopravných trás aj dodávateľov.



Za "úplne zásadný" prvok v českej energetike označil jadro, ktoré sa v budúcnosti podľa jeho slov stane základom českej energetiky. "Vsádzame na to," vyhlásil a dodal, že v ČR má jadro a jadrová energetika podporu väčšiny verejnosti, čo nie je bežné v mnohých iných krajinách.



Fiala zdôraznil, že ČR nechce byť v tejto oblasti len zákazníkom. "Chceme sa podieľať na tejto jadrovej renesancii, na vývoji malých modulárnych reaktorov a chceme z toho aj profitovať," povedal s tým, že ČR môže v tejto oblasti využiť svoje know-how a tradíciu v jadrovej energetike. "Našou ambíciou je, a je to ambícia primeraná, stať sa jedným z centier nových jadrových technológií," vyhlásil.



Okolo roku 2050 by jadrová energia mala podľa jeho slov Česku zaistiť polovicu elektriny. Aby sa to stalo, v pláne je stavba štyroch nových jadrových blokov v existujúcich lokalitách, a tiež projekty malých modulárnych reaktorov. Tie by mali byť k dispozícii začiatkom budúcej dekády.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)