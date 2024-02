P. Fiala: Zníženie inflácie znamená koniec zdražovania v ČR

Praha 15. februára (TASR) - Výrazné medziročné zníženie inflácie v Česku podľa predsedu českej vlády Petra Fialu znamená koniec dvojročného zdražovania a neistoty z budúcnosti. Vyhlásil to vo štvrtok po tom, ako Český štatistický úrad (ČSÚ) oznámil, že rast spotrebiteľských cien v ČR v januári spomalil na 2,3 percenta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tá správa je radostná, dôležitá, znamená optimistický výhľad do roku 2024. Je to dôkaz toho, že situácia sa zlepšuje a je to potvrdením mojich slov z vianočného prejavu, že rok 2024 bude rokom nádeje," vyhlásil Fiala.



"Nízka inflácia tiež znamená, že tento rok zlacnejú úvery, to pomôže ľuďom, firmám aj celej ekonomike. Očakávame tiež rast reálnych miezd, teda niečo, čo ľudia priamo pocítia na svojich rozpočtoch," avizoval predseda českej vlády.



Hoci infláciu ovplyvňuje mnoho faktorov, k jej zníženiu podľa premiéra prispeli aj opatrenia jeho vlády. Pripomenul schválenie konsolidačného balíčka, ktoré napríklad znížilo DPH na niektoré položky, snahu o zníženie cien energií a tiež tlak na obchodníkov, aby znížili ceny tovarov.



Stanica ČT24 pripomenula, že v decembrovej hodnote inflácie bola započítaná ešte úsporná tarifa, ktorá ju zvyšovala. Rovnako upozornila, že v prípade zníženia DPH na potraviny to znamená, že dane bude musieť vláda vybrať inde a spotrebitelia to teda zaplatia iným spôsobom. Tlak na reťazce podľa stanice nemusia obchodníci rešpektovať. Čo infláciu, naopak, určite pomohlo znížiť, boli podľa ČT24 vysoké úrokové sadzby Českej národnej banky a sila koruny.



Podľa ČSÚ bol vývoj inflácie ovplyvnený predovšetkým cenami bývania a potravín a taktiež vyššou porovnávacou základňou v minulom roku. V januári 2023 bola inflácia 17,5 percenta.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)