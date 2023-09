P. Gentiloni: Eurozóna sa môže vyhnúť recesii

New York/Brusel 3. septembra (TASR) - Európa sa musí vyrovnávať s následkami "dvojitej krízy", ale región sa môže vyhnúť recesii, uviedol komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



"Myslím si, že čelíme dosahu dvojitej krízy," povedal Gentiloni v rozhovore pre CNBC. Narážal na geopolitický vplyv ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine a jej negatívne dôsledky na európsku ekonomiku.



"Táto kríza z geopolitického hľadiska zasiahla, samozrejme, aj USA a celý svet, ale z ekonomiky vážne zasiahla Európu a predovšetkým Nemecko," uviedol Gentiloni.



Ruská invázia na Ukrajinu vo februári minulého roka vyvolala v Európe vážne obavy, že výrazne spomalí ekonomiku regiónu. Európe sa však podarilo zabezpečiť si alternatívne dodávky energie, ktoré dovtedy pochádzali najmä z Ruska, a niektoré vlády poskytli úľavu spotrebiteľom, ktorí čelili vysokým nákladom na energie.



Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) ekonomika eurozóny v roku 2022 vzrástla o 3,5 %. Fond v tomto roku počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny o 0,8 % a v roku 2024 o 1,4 %.



"Rok 2022 sme mali vynikajúci, rástli sme rýchlejšie než USA a Čína," uviedol Gentiloni. Tempo rastu sa podľa neho začalo spomaľovať v poslednom kvartáli 2022 a ochladzovanie pokračuje. Podľa Gentiloniho to však nie je recesia a eurozóna sa jej môže úplne vyhnúť.



Európska komisia zverejní nové ekonomické prognózy pre región 11. septembra. Nedávne údaje vyvolali obavy zo spomalenia.



Inflácia sa v predchádzajúcich mesiacoch spomalila, ale v auguste opäť stagnovala na 5,3 %. Hoci je nižšia ako na začiatku tohto roka, stále je viac než dvojnásobná v porovnaní s dvojpercentným cieľom Európskej centrálnej banky.