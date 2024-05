Španielska centrálna banka asi upraví odhad rastu HDP nahor

Madrid 7. mája (TASR) - Španielska centrálna banka pravdepodobne upraví svoju súčasnú prognózu rastu ekonomiky smerom nahor. Povedal to v utorok guvernér Národnej banky Španielska Pablo Hernández de Cos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Španielska centrálna banka momentálne odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Španielska vzrastie tento rok o 1,9 %. Hernández de Cos však tvrdí, že vzhľadom na vývoj ekonomiky v 1. štvrťroku by banka mala v júni, keď bude prognózu prehodnocovať, posunúť čísla smerom nahor.



Španielska ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku medzikvartálny rast o 0,7 %. Pokračovala tak v rovnakom tempe rastu ako v poslednom kvartáli minulého roka, pričom tempo rastu bolo vyššie než v prípade iných veľkých európskych ekonomík. Vývoj hospodárstva podporil najmä sektor služieb, ktorý zahrnuje aj kľúčový segment cestovného ruchu.



Ak centrálna banka odhad rastu ekonomiky na celý rok upraví smerom nahor, bude to ďalšia pozitívna revízia prognózy po sebe. Odhad smerom k lepšiemu upravila banka totiž aj pri poslednom prehodnocovaní v marci. Vtedy zlepšila pôvodný odhad rastu ekonomiky na terajších 1,9 % z 1,6 %. Jej prognóza sa tak priblížila k odhadu vlády, ktorá predpokladá tento rok rast španielskej ekonomiky na úrovni 2 %.