Javorčík:Krajiny V4 sa pri pláne na obnovu EÚ nezhodujú pri alokáciách

Brusel 12. júna (TASR) - Slovensko vníma niektoré odlišné názory svojich susedov z Vyšehradskej štvorky (V4) ohľadom nakladania s financiami, ktoré sú cez plán hospodárskej obnovy navrhnuté na zmiernenie dopadov koronakrízy a na modernizáciu národných ekonomík. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



Slovenský veľvyslanec pri EÚ upozornil, že nie všetky krajiny majú zhodné názory na výšku revidovaného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021-2027 a na alokácie, ktoré by mali byť prerozdeľované cez plán hospodárskej obnovy v navrhovanej hodnote 750 miliárd eur.



"Našim susedom sa nepáčia takzvané alokačné kľúče, to znamená, za akých podmienok bude tento veľký európsky fond rozdelený medzi členské krajiny," uviedol Javorčík s odkazom na fond obnovy. Spresnil, že z pohľadu Slovenska je tento kľúč v poriadku, hoci vždy sa dajú vymyslieť aj iné metódy. "To, čo navrhla Európska komisia, kedy najmä od nezamestnanosti a jej výšky odvodila, koľko ktorá krajina dostane, je z nášho pohľadu výhodné. Myslím si, že s tým môžeme byť celkom spokojní," dodal.



Na otázku TASR, či sa treba usilovať o jednotu V4 v tejto oblasti, slovenský diplomat pripomenul, že "skupina V4 nie je o tom, že sa vždy na všetkom zhodneme". Ako však dodal, pri pláne obnovy sú prvky, ktoré sú spoločné pre všetky krajiny, napríklad čo sa týka podmienok využívania fondov, kde sa krajiny V4 dokážu zhodnúť na jednotnej pozícii. Pri alokačných kľúčoch si však každá krajina bude obhajovať svoje národné záujmy.







Slovensku po koronakríze hrozí obrovský prepad ekonomiky, podľa niektorých zdrojov až vyše 10 % HDP, preto má SR dôvody trvať na svojej pozícii ohľadom prerozdeľovania zdrojov na obnovu.



"Tento kľúč vychádza z hodnotenia Európskej komisie, aké sú dopady celej krízy na jednotlivé štáty a regióny. A štatistiky, ako aj prvé reálne dáta potvrdzujú, že prepad u nás bude zásadný. Navrhnutý kľúč odráža to, že Slovensko ako malá a otvorená ekonomika s veľkým podielom automobilového priemyslu tvrdo pocíti dopady koronakrízy a fondy EÚ budú pre nás veľmi dôležité," vysvetlil Javorčík.