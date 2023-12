P. Kažimír: Čas na zníženie opatrnosti ECB ešte nenastal

Bratislava 18. decembra (TASR) - Rozhodnutie odložiť diskusiu o znížení sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) je strategickou voľbou na udržanie hospodárskej stability a podporu postupného návratu do normálu.



"Naše rozhodnutie zostať v kurze je primeranou reakciou na súčasné zložité ekonomické prostredie. Je to naša kombinácia opatrnosti a starostlivého monitorovania," uviedol v pondelok v komentári k minulotýždňovému rozhodnutiu ECB nezmeniť sadzby guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír.



Pozitívny pokles inflácie v posledných mesiacoch, vrátane novembra, nestačí podľa neho na ohlásenie víťazstva a posun do ďalšej fázy menovej politiky. ECB je stále viac presvedčená, že inflácia dosiahne stanovený cieľ v roku 2025, a to v scenári mäkkého pristátia. Budúci vývoj je však stále sprevádzaný rizikami.



"Uponáhľané uvoľnenie menovej politiky a negatívne dopady s tým spojené by boli významnejšie ako riziko spojené so scenárom, ak by sme zostali prísni príliš dlho. Obozretnosť je kľúčová. Pozorne sledujeme ekonomické ukazovatele, ale nebudeme robiť unáhlené kroky. Teraz nie je čas poľaviť v našej ostražitosti," zdôraznil Kažimír.



V nasledujúcich mesiacoch stále očakáva mierny nárast inflácie. Jej následný pokles by mal byť len veľmi postupný. Rýchlejšiemu poklesu inflácie zabraňujú bázické efekty a postupné rušenie opatrení na podporu energie. Potrebné je tiež vidieť jasné znaky zmierňovania rastu miezd, podčiarkol guvernér.



Pripustil, že rast ekonomiky môže priniesť sklamanie. Je však presvedčený, že menová politika nie je hlavnou brzdou ekonomiky. "Máme problém s konkurencieschopnosťou. Problémom je pomalé tempo štrukturálnych reforiem a pomalé prispôsobovanie európskej ekonomiky potrebám 21. storočia. Európa musí investovať a reformovať, s cieľom zvýšiť produktivitu a zabezpečiť udržateľný hospodársky rast," doplnil Kažimír.



ECB minulý týždeň vo štvrtok (14.12.) podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby druhýkrát po sebe nezmenila. Úroková sadzba z jednodňových vkladov tak zostáva na historickom maxime 4 %. Úroková sadzba z hlavných refinančných operácií zostala na 22-ročnom maxime 4,5 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 4,75 %.