Kažimír: ECB musí v júli pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb

Bratislava/Frankfurt nad Mohanom 19. júna (TASR) - Pre Európsku centrálnu banku (ECB) existuje jediná rozumná cesta, a to je pokračovanie v sprísňovaní menovej politiky, myslí si guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Kažimíra by ECB mala v júli opäť zvýšiť úrokové sadzby, keďže inflačné riziká mieria smerom hore. Šéf NBS sa tak pripojil k čoraz väčšiemu počtu predstaviteľov ECB, ktorí vyzývajú na ďalšie sprísnenie menovej politiky.



ECB v priebehu uplynulého roka zdvihla úrokové sadzby celkovo o štyri percentuálne body, aby skrotila prudký rast spotrebiteľských cien. Predstavitelia centrálnej banky opakovane signalizovali, že cyklus sprísňovania sa ešte neskončil, keďže inflácia zostáva vysoká.



"V júli musíme rozhodnúť o ďalšom zvýšení sadzieb a posunúť sa hlbšie do reštriktívneho pásma," uviedol Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB. "Pokračovanie v sprísňovaní menovej politiky je jedinou rozumnou cestou."



Kažimír, ktorý doteraz dôsledne požadoval sprísňovanie menovej politiky v rámci boja ECB proti inflácii, sa však zdržal, pokiaľ ide o obhajobu ďalšieho zvýšenia sadzieb po júli. ECB totiž podľa neho musí najprv posúdiť vplyv doterajšieho sprísnenia menovej politiky.



Kažimír však napriek tomu varoval, že príliš skoré zastavenie cyklu zvyšovania sadzieb je "oveľa väčším" rizikom ako prílišné sprísnenie menovej politiky.



Trhy vo všeobecnosti počítajú s ďalším zvýšením sadzieb ECB v júli. Zároveň považujú za pravdepodobné, že ECB opäť zdvihne sadzby v septembri alebo októbri.



Inflácia v eurozóne sa aktuálne nachádza na 6,1 %. Podľa očakávaní by mala zostať nad dvojpercentným cieľom ECB až do konca roka 2025. Predchádzajúci prudký nárast cien energií sa totiž prelial do širšej ekonomiky, čím sa zvýšili ceny všetkého a podporil sa aj rast miezd.



"Riziká rastu inflácie sú stále veľké, súvisia so situáciou na trhu práce, cenami potravín a v neposlednom rade aj so ziskovými maržami," dodal Kažimír.