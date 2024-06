P. Kažimír: Etapu znižovania sadzieb má ECB za sebou

Bratislava 10. júna (TASR) - V septembri bude mať Európska centrálna banka (ECB) k dispozícii čerstvé odhady vývoja inflácie, ako aj ďalšie informácie o vývoji ekonomiky. Bude to vhodný okamih na vyhodnotenie situácie a na rozhodnutie, či a ako pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Uviedol to v pondelok guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír.



ECB minulý týždeň znížila úrokové sadzby prvýkrát od septembra 2019, a to o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.). Kažimír je podľa vlastných slov spokojný s týmto rozhodnutím. "Máme za sebou prvú etapu. Veľmi dôležitú etapu. Vyslali sme signál ľuďom, ekonomike a finančným trhom a očakávame, že odznievanie rekordne vysokej inflácie z minulých rokov bude naďalej pokračovať," zhodnotil.



Zároveň však vystríhal pred prílišným optimizmom, prehnanými očakávaniami a unáhlenými rozhodnutiami. "My totiž nežijeme vo vákuu a inflačná beštia ešte nie je úplne skrotená. Aj naďalej vidím nezanedbateľné riziko, že sa rast cien môže opätovne rozbehnúť tým neželaným tempom. Či už v dôsledku vývoja vo svete, alebo v dôsledku uponáhľaného znižovania sadzieb," varoval guvernér NBS.



ECB sa podľa neho nemá kam ponáhľať. Po prázdninách bude k dispozícii množstvo nových informácií o tom, ako sa darí ekonomike, ako sa vyvíjajú mzdy, ako je na tom trh práce, prípadne čo sa bude diať za hranicami Európy.



"Cieľ poznáme a verím, že sa k nemu postupne dostaneme. Určite k nemu už dnes smerujeme. Počkáme si teda na september, na čerstvé údaje. Na predikciu. Ak to bude potrebné, tak sa stane, čo sa má stať. Alebo možno aj nie," dodal Kažimír.