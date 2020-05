P. Kažimír: Európska centrálna banka nie je žiadnym nepriateľom Európy

Bratislava 19. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nie je žiadnym nepriateľom Európy. Naopak, nikto nemôže spochybniť jej kroky za posledných 10 rokov. Vyhlásil to v pléne parlamentu guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír počas rozpravy k správe o hospodárení NBS v minulom roku.



Guvernér reagoval na otázku poslanca Tomáša Valáška (Za ľudí), ktorý sa zaujímal o rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka o programe nákupu aktív verejného sektora ECB. Valášek upozornil, že tamojší ústavný súd vyhlásil pre potreby nemeckej Bundesbanky tento program za nelegálny. Valášek sa preto Kažimíra pýtal na názor, aký bude dosah tohto rozhodnutia na konanie ECB a aký bude možný rozsah scenárov aj na hospodárstvo Slovenska. "V prípade, že ECB bude musieť s týmto programom prestať, tak predpokladám, že to bude mať dosah aj na nás," uviedol Valášek.



Kažimír uviedol, že na rozhodnutie bude musieť v prvom rade zareagovať Nemecko. "My sa týmto rozhodnutím nepriamo stávame bodom sváru medzi dvomi mohykánmi, medzi Európskym súdnym dvorom, ktorý sa vyjadril k tomuto programu pred niekoľkými rokmi pozitívne, a nemeckým ústavným súdom. Načasovanie tohto rozhodnutie je možno pre nás problematické. Táto situácia podľa nás je riešiteľná, najprv si ale musia na túto otázku odpovedať v Nemecku. Nebudem komentovať, kto má čo robiť, ja nie som právnik. Počkajme, ako sa tento problém bude ďalej vyvíjať," povedal Kažimír.



Guvernér NBS je však presvedčený, že ECB nie je žiadnym nepriateľom Európy. "Práve naopak. Nikto nemôže spochybniť, že opatrenia a kroky ECB za posledných 10 rokov, ale aj v týchto posledných mesiacoch počas vypuknutia koronakrízy, že ECB sa správa v súlade so svojim mandátom. Práve monetárna politika nastavená vo Frankfurte umožnila vytvorenie pracovných miest za posledné roky, umožnila oživenie ekonomiky po globálnej finančnej kríze a reaguje aj veľmi adresne naprieč celou eurozónou aj v súčasnosti. Pracujeme v ECB pre celú Európu," vyhlásil Kažimír.



Poslanec Marián Viskupič (SaS) sa v pléne zaujímal aj o to, ako napreduje zefektívnenie NBS, tiež ho zaujímali kroky, ktoré by mohla NBS podniknúť na pomoc hospodárstvu. "Zatiaľ čo v minulosti sa ekonomika prehrievala a bolo správne brzdiť úverovanie, situácia v súčasnosti je dramaticky iná. Štát sa snaží úverovanie ekonomiky zachrániť aj pomocou garancií, čo je však prekvapivé. NBS tomuto zatiaľ nepomáha. Máme najvyšší tzv. proticyklický vankúš v eurozóne, ktorý zdražuje úverovanie, pričom iné banky, ktoré tento vankúš mali, sa ho rozhodli okamžite dramaticky znížiť na nulu," povedal Viskupič.



Kažimír ale uviedol, že NBS nie je pasívna a ani byrokratická. "Ak pán poslanec Viskupič hovorí o znižovaní proticyklického vankúša, ktorý je na úrovni 1,5 %, chcem upozorniť, že tento vankúš mal byť zvýšený na dve percentá od 1. augusta, čo sme zrušili," upozornil Kažimír.