P. Kažimír funkciu guvernéra NBS zastával dobre, vyhlásil A. Danko

Bratislava 3. júna (TASR) - Koaličná strana SNS nemá dôvod spochybňovať prácu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda SNS Andrej Danko. Kažimírovi začiatkom júna skončilo funkčné obdobie a v koalícii zatiaľ nie je dohoda, či by mal pokračovať vo funkcii aj druhýkrát. Hlas-SD ho podporuje, Smer-SD je naopak proti.



V súvislosti s tým, že Kažimír bol zatiaľ neprávoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom (ŠTS), Danko pripomenul, že v trestnom práve má platiť prezumpcia neviny a profesionalita pri riadení štátu. „Považujem Petra Kažimíra za profesionála. Tieto technické veci, ktoré okolo vznikajú, to všetko sa vysvetlí, ale myslím si, že svoju funkciu zastával dobre,“ zhodnotil predseda SNS.



Kažimíra podporil minulý týždeň koaličný Hlas-SD, ktorý označil proces s guvernérom NBS „za čisto politický“. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok vyjadril Kažimírovi plnú dôveru, pričom ho bude aj naďalej podporovať, aby zostal na poste guvernéra NBS. Podporu naopak nemá v najsilnejšej koaličnej strane Smer-SD. Jej predseda a premiér Robert Fico ho opakovane obvinil, že sa v minulosti podieľal na odchode časti členov Smeru-SD a založení strany Hlas-SD.