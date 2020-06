P. Kažimír: Politiku ECB musia doplniť fiškálne opatrenia štátov

Bratislava 19. júna (TASR) - Je nevyhnutné, aby politika Európskej centrálnej banky (ECB) bola doplnená o spoločné fiškálne opatrenia, ktoré prijmú jednotlivé štáty Európskej únie (EÚ). Presvedčený je o tom guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.



Šéfovia vlád a štátov EÚ v piatok diskutujú o návrhu Európskej komisie (EK) týkajúceho sa revidovaného 7-ročného rozpočtu a pláne obnovy v celkovom objeme 750 miliárd eur. K zmierneniu dôsledkov koronakrízy na ekonomiky eurozóny prispieva aj ECB, ktorá prijala opatrenia. Jedným z nich je, že začiatkom tohto mesiaca zvýšila objem núdzového pandemického nákupu aktív (PEPP) o 600 miliárd eur na celkových 1,35 bilióna eur a predĺžila jeho platnosť minimálne do konca júna 2021. "Potrebujeme akciu na úrovni eurozóny, EÚ. Pevne verím, že aj posledné rozhodnutie ECB, ktoré smerovalo k navýšeniu a predĺženiu pandemického programu, ktorý evidentne funguje, nedemotivuje európskych politikov, aby odkladali nevyhnutné rozhodnutie o spoločnej akcii," povedal pre TASR Kažimír. Podľa neho je potrebná spoločná akcia štátov vo fiškálnej oblasti.



Program PEPP má pomôcť Európe absorbovať šok spôsobený novým koronavírusom, ako aj zachovávať cenovú dostupnosť úverov a prístup klientov k nim. Guvernér NBS zhodnotil, že program PEPP funguje. "V prvom rade zjednodušuje financovanie jednotlivých členských krajín. ECB aj NBS nakupujú napríklad štátne dlhopisy slovenskej vlády. Robíme tak každý pracovný deň, vstupujeme na sekundárny trh a tým pádom zabezpečujeme plynule aj likviditu na financovanie potrieb štátu," vysvetlil Kažimír s tým, že štát tak bez problémov mohol prijať rozhodnutie o odklade niektorých daní, odvodov či posune poplatkov. "To znamená, že tieto peniaze zostávajú vo firmách a v peňaženkách občanov. Samozrejme, tento zázrak nebude trvať večne, preto hovoríme o tom, že je to odkladanie nejakého problému a medzitým potrebujeme, aby fungovali fiškálne impulzy, to znamená priame transfery, priama aktívna pomoc tým, ktorí ju potrebujú," dodal Kažimír.



Po dohode na pláne obnovy po koronakríze volá samotná šéfka ECB Christine Lagardová. Varovala lídrov, že jednou z príčin aktuálneho pokoja na finančných trhoch je to, že investori počítajú s fiškálnymi stimulmi vlád. Preto požaduje dohodu o pláne obnovy. Ak sa totiž členské štáty EÚ nedohodnú na financovaní hospodárskej obnovy, zmení sa nálada, čo by mohlo vyvolať turbulencie na finančných trhoch.