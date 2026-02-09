< sekcia Ekonomika
P. Kažimír: Na očakávaniach inflácie a rastu ekonomiky sa nič nemení
Poukázal na to, že v centre pozornosti je už niekoľko týždňov aj výmenný kurz eura.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - Minulotýždňové rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ECB) nemeniť výšku základných úrokových sadzieb nebolo žiadnym prekvapením. O prípadnej potrebe hýbať sadzbami v budúcnosti rozhodne to, či dôjde k zásadnej zmene v očakávaniach budúceho vývoja inflácie a rastu ekonomiky. Nateraz sa na týchto očakávaniach nič zásadne nemení. Konštatoval to v pondelok v komentári guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je aj členom Rady guvernérov ECB.
Pripomenul, že od decembra minulého roka sa neudialo nič zásadné, čo by guvernérov prinútilo zmeniť postoj. Nateraz tak ostávajú úrokové sadzby ECB na rovnakých úrovniach, na ktorých sú už od júna minulého roka.
„Prichádzajúce informácie o vývoji ekonomiky potvrdili, že dôvera a opatrný optimizmus zapracované do decembrovej prognózy boli opodstatnené. Celková situácia zostáva naďalej krehká,“ upozornil Kažimír s tým, že v úvode tohto roka sme boli svedkami výrazných turbulencií na finančných trhoch, ale aj geopolitických.
„Neistota zostáva vysoká a obávam sa, že volatilita bude pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Musíme pozorne sledovať, ako vývoj na finančných trhoch a nálada investorov ovplyvnia ekonomiku a infláciu,“ avizoval guvernér NBS.
Celkový pohľad na infláciu podľa neho zostáva vyvážený. Dostáva sa blízko cieľa ECB, na čom má v tejto chvíli veľký podiel priaznivý vývoj cien energií v eurozóne. „Ak by bol výkon ekonomiky eurozóny silnejší, než sa očakáva, mohli by sa objaviť proinflačné riziká. V preklade, mohli by sa objaviť tlaky na rýchlejší rast cien,“ varoval Kažimír.
Poukázal na to, že v centre pozornosti je už niekoľko týždňov aj výmenný kurz eura. ECB výmenný kurz necieli, patrí však medzi riziká, ktoré by mohli stlačiť infláciu smerom nadol. „Zároveň by som rád dodal, že akékoľvek ďalšie posilnenie eura budeme posudzovať v kontexte sily ekonomického výkonu ekonomiky eurozóny a vplyvov na náš dvojpercentný inflačný cieľ,“ doplnil guvernér NBS.
