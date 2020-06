P. Kažimír: Sme v situácii, ktorá si vyžaduje priame dotácie ekonomiky

Bratislava 29. júna (TASR) – Ďalšie zadlžovanie jednotlivých štátov pôžičkami pre krízu spôsobenú novým koronavírusom by malo negatívny vplyv na udržateľnosť ich dlhu, a preto je potrebné, aby Európska komisia pomohla štátom priamymi dotáciami. Povedal to v pondelok po stretnutí s eurokomisárom Marošom Šefčovičom guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.







"V minulej kríze sme mali postavené jasné programy pomoci. To boli vždy pôžičky a úvery. Teraz sa nachádzame v situácii, ktorá si vyžaduje priame transfery," povedal Kažimír. Pripomenul, že peniaze, ktoré plánuje Európske komisia (EK) poslať najviac postihnutým štátom, musia sprevádzať aj štrukturálne reformy ekonomík.



Eurokomisár pripomenul, že osem miliárd eur, ktoré by Slovensko mohlo dostať z fondu obnovy, nie sú všetky peniaze z EÚ v nasledujúcich rokoch. "Toto je len jeden nástroj, ktorý by sa mal schvaľovať na úrovni šéfov štátov a vlád. Ten druhý, ktorý pre Slovensko predstavuje ešte väčšie finančné možnosti, je ten klasický sedemročný rozpočet, ktorý sa nazýva viacročná finančná perspektíva, kde tie investície budú prezentovať sumu vyše 18 miliárd eur," povedal Šefčovič. Súčasťou finančného balíka je možnosť pre slovenské subjekty čerpať ďalších päť miliárd eur formou pôžičiek za mimoriadne výhodných úrokových sadzieb.



Kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 podľa eurokomisára urýchli niektoré procesy integrácie EÚ. Fond obnovy, na ktorý si chce EK sama po prvý raz v histórii požičať peniaze na finančných trhoch, je podľa Šefčoviča zásadná inovácia. Budú sa na nej však musieť zhodnúť aj všetky členské štáty únie. Eurokomisár zdôraznil, že na zmysluplné a rýchle čerpanie týchto peňazí bude treba zjednodušiť pravidlá aj na úrovni EÚ, aj na úrovni národných vlád.