P. Kažimír: Vývoj inflácie je povzbudzujúci

Bratislava 3. februára (TASR) - Minulotýždňové zníženie sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) ju opäť priblížilo k cieľu. Celkový vývoj inflácie je povzbudzujúci, rozhodujúce však budú nasledujúce mesiace. V aktuálnom komentári to v pondelok konštatoval guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír s tým, že čaká na nezvratný dôkaz, ktorý definitívne potvrdí pokles inflácie napriek všetkým rizikám.



"Nasledujúce mesiace budú kľúčové, rozhodujúce. Aktualizované prognózy vývoja ekonomiky a rastu cien, prichádzajúce údaje o vývoji inflácie v sektore služieb, ale aj údaje o vývoji rastu platov nám pomôžu s tým, ako ďalej. Budú základom toho, aké rozhodnutie prijmeme v apríli a neskôr," avizoval Kažimír.



Guvernéri ECB podľa neho potrebujú zostať flexibilní a nechať si otvorené všetky možnosti. Aj naďalej budú pozorne sledovať vývoj vo svete a analyzovať riziká, zostanú opatrní a rozhodovať sa budú na základe údajov o kondícii ekonomiky eurozóny. "Problémom aj naďalej zostáva jej anemický rast. Tempo oživenia ekonomiky je skôr sklamaním, no nie je to prekvapenie. Napriek tomu však nevidím dôvod na paniku," zdôraznil šéf NBS.



Mnohé z ekonomických ťažkostí Európy sú podľa neho hlboko zakorenené a sú mimo dosahu toho, čo môžu centrálne banky vyriešiť pomocou úrokových sadzieb. Európa potrebuje predovšetkým investície a inovácie, čo je jediná cesta, ako zabezpečiť dlhodobý rast. Nižšie úrokové sadzby môžu pomôcť, no samy o sebe nestačia.



"Náš prístup je jasný: zachovať si rozvahu a vedieť sa prispôsobiť situácii. Je to cesta, ako strážiť cenovú stabilitu a podporiť rast ekonomiky," doplnil Kažimír.



Európska centrálna banka minulý týždeň vo štvrtok (30. 1.) podľa očakávania znížila kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom jej základná depozitná sadzba klesla na 2,75 % z 3 %. Odôvodnila to spomaľovaním inflácie v eurozóne a slabým výkonom ekonomiky regiónu.