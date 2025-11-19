< sekcia Ekonomika
P. Kmec: Dočasné poverenie na riadenie úradu je otázkou dní aj týždňov
Kmec podal demisiu v sobotu (15. 11.) po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií v celkovej sume okolo 200 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Dočasné poverenie na riadenie Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktoré dostal od prezidenta minister školstva výskumu a vývoja Tomáš Drucker (Hlas-SD), „je otázkou dní, ale aj týždňov“. Uviedol to na brífingu bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) po tom, ako prezident SR prijal jeho demisiu. Kmec zdôraznil, že nevidí žiadne prekážky, aby sa v riadení úradu nezachovala kontinuita, najmä preto, lebo na budúci týždeň sa predkladá do Bruselu siedma žiadosť o platbu vo výške 700 miliónov eur.
„Na budúci týždeň predkladáme siedmu žiadosť o platbu vo výške 700 miliónov eur. Ja pevne verím, že bude zabezpečená kontinuita predovšetkým na úrovni Národnej implementačnej koordinačnej agentúry (NIKA), ktorá koordinuje smerom dovnútra aj navonok,“ priblížil.
Drucker bude podľa Kmeca veľmi podrobne oboznámený s napĺňaním jednotlivých míľnikov a cieľov z plánu obnovy a žiadosti o platbu. „Takže nevidím tam nejaké prekážky, aby nebola kontinuita. Na druhej strane treba povedať, že je veľmi veľa otvorených otázok, pretože, samozrejme, každá žiadosť o platbu je náročný negociačný proces,“ spresnil.
„Pevne verím, že pán minister Drucker to zvládne a ja mu budem pomáhať, či už z parlamentu, pretože opäť je to reformný nástroj popri tom investičnom. Takže aj parlament má určitú úlohu, aby dopĺňal niektoré legislatívne kroky v rámci plánu obnovy,“ informoval Kmec.
Pripomenul, že za viac ako dva roky bola úradom podaná štvrtá, piata a šiesta žiadosť o platbu a na budúci týždeň predkladá siedmu žiadosť o platbu z celkového počtu 9 žiadostí. „Celkovo už má Slovensko na účte 4 miliardy eur z plánu obnovy,“ doplnil.
Avizoval, že od štvrtka (20. 11.) nastupuje do parlamentu ako radový poslanec. „Takže budem prítomný a viditeľný na najbližšej parlamentnej schôdzi,“ poznamenal. O jeho predsedníctve parlamentného výboru sa podľa neho musí dohodnúť v parlamente koaličná väčšina.
Dodal, že žiadnym spôsobom nezasahoval do výberového hodnotenia projektov. „Počkajme si na výsledok auditu, na budúci týždeň by mali byť výsledky,“ uzavrel.
Kmec podal demisiu v sobotu (15. 11.) po kritike opozície aj médií za výzvy na podporu vedy, výskumu a inovácií v celkovej sume okolo 200 miliónov eur. Kritici mu vyčítali najmä napojenie vybraných firiem na stranu Hlas-SD. Kmec však zásadnejšie chyby nepripustil. Na tlačovej konferencii uviedol, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.
