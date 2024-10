P. Kmec: SR prispieva svojimi projektmi k energetickej nezávislosti EÚ

Bratislava 1. októbra (TASR) - Pripravované jadrové projekty na Slovensku sú jasným signálom, že Slovensko aktívne prispieva k riešeniu klimatickej krízy a k zvyšovaniu energetickej nezávislosti Európskej únie (EÚ). Uviedol to v utorok vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) na 17. zasadnutí Európskeho jadrového energetického fóra (ENEF) v Prahe.



Pripomenul, že v minulom roku bol spustený do prevádzky nový tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach. Taktiež sa finalizujú práce na ďalšom štvrtom bloku a prebiehajú prípravné práce na výstavbe nového jadrového zdroja. "Naše pripravované jadrové projekty sú nielen dôležitým krokom pre našu energetickú bezpečnosť, ale aj jasným signálom, že Slovensko aktívne prispieva k riešeniu klimatickej krízy a k zvyšovaniu energetickej nezávislosti EÚ," uviedol Kmec.



Práve pre jadrovú energiu má podľa neho Slovensko jeden z najekologickejších energetických mixov na svete. "Vďaka jadrovej a vodnej energii dosahujeme podiel nízkouhlíkových zdrojov na výrobe elektrickej energie na úrovni viac ako 80 %, čo nás radí v rámci EÚ do 'top sedmičky'," povedal Kmec s tým, že Slovensko je pripravené ponúknuť ostatným krajinám skúsenosti vo všetkých fázach jadrovej energetiky.



Na zasadnutí sa prostredníctvom videozáznamu prihovoril aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). "V súčasnosti sme svedkami rozšírených klimatických anomálií. V tomto kontexte je rozvoj jadrovej energie rozumnou pragmatickou voľbou, ktorá bude prispievať k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy. Potvrdzujú to aj závery z mnohých medzinárodných fór," uviedol.



"Po spustení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach sa Slovensko stane vývozcom elektriny. Podarilo sa nám získať dva granty od vlády USA na preskúmanie lokality a možnosti použitia a implementácie malých modulárnych reaktorov," dodal Fico.



Kmec podotkol, že je potrebné pracovať na vytvorení stabilného investičného prostredia, ktoré priláka potrebný kapitál na realizáciu jadrových projektov na Slovensku. Zároveň je podľa neho dôležité zapojiť do diskusie o jadrovej energetike širokú verejnosť.



ENEF bolo založené v roku 2007 a uskutočňuje sa pod záštitou Európskej komisie. Fórum je platformou na diskusiu o otázkach jadrovej energetiky so zástupcami členských štátov EÚ, Európskeho parlamentu a s ostatnými dôležitými hráčmi z oblasti priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy a tretieho sektora.