P. Kmec: Štát chce vybudovať dva veľké veterné parky

Bratislava 17. októbra (TASR) - Štát chce v rámci takzvanej zelenej transformácie vybudovať v regiónoch dva veľké veterné parky, najmä pre nové priemyselné investície. Jeden z veterných parkov by mal byť na východnom Slovensku. Uviedol to Peter Kmec (Hlas-SD), podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, na konferencii Next Green Generation EU: Energetika budúcnosti, ktorá nezabúda na ľudí. Konferenciu zorganizovala Slovenská klimatická iniciatíva spolu s Friedrich Ebert Stiftung.



"Budeme v regiónoch budovať veterné parky. Cieľ je vybudovať dva veľké veterné parky, aby sme vytvorili aj podmienky na zelenú energiu pre veľké investície," priblížil.



"To sa bude týkať napríklad aj investície Volvo na východnom Slovensku. Bude cieľom vybudovať veterný park na východnom Slovensku, aby aj tento nový priemysel, ktorý bude prichádzať, vedel profitovať z obnoviteľných zdrojov energie," dodal podpredseda vlády. Často je podľa neho podmienkou prichádzajúcich investorov, že chcú pre svoje potreby zelenú energiu.