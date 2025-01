P. Kmec: Treba rozbehnúť krízový manažment v oblastiach plánu obnovy

Bratislava 10. januára (TASR) - Je potrebné čo najrýchlejšie rozbehnúť krízový manažment v oblastiach plánu obnovy, kde projekty meškajú, aby sme stihli čerpanie do roku 2026. Uviedol to v piatok podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) na Výbore Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.



Európska komisia (EK) totiž podľa neho zdôrazňuje, že implementačnú fázu nie je možné po tomto termíne predĺžiť. "Dohodli sme sa, že s piatou žiadosťou o platbu spustíme revíziu, ktorá bude prezentovaná vláde 15. januára. Zohľadníme všetky objektívne dôvody, prečo niektoré míľniky a ciele nie je možné plniť," uviedol Kmec s tým, že ide o jeden míľnik z piatej žiadosti a deväť z ďalších žiadostí.



EK pri zostavení plánu obnovy podľa neho počítala s tým, že nebude 100-percentne reflektovať realitu. Dodal, že plán obnovy bol skôr pripravovaný od zeleného stola, čo je aj dôsledok toho, že viaceré tieto opatrenia narážajú na realizáciu a implementáciu. Podotkol však, že materiál, ktorý bude predložený vláde, vznikol po konzultáciách s aktérmi, ktorí sú schopní tieto finančné prostriedky v takom krátkom časovom horizonte zrealizovať ako náhradné opatrenia.



Aktuálne sa podľa Kmeca čaká na vyhodnotenie piatej žiadosti o platbu, ktoré bude trvať dva mesiace. Predložená bola v decembri minulého roka a obsahuje 21 míľnikov a cieľov v celkovej hodnote 597,8 milióna eur. "Keď sa vrátim k tým míľnikom a cieľom, je to približne desať percent z celkového počtu 222. Z nich je 110 míľnikov a 112 cieľov. Zatiaľ sme splnili pri všetkých týchto žiadostiach o platbu 72 míľnikov a cieľov. Jednotlivé míľniky a ciele sú naviazané na realizáciu celkom 134 opatrení, z ktorých je 70 reforiem a 64 investícií," dodal Kmec.