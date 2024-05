P. Kmec: Všetky míľniky v rámci štvrtej žiadosti o platbu sú splnené

Bratislava 23. mája (TASR) - Podarilo sa splniť všetky míľniky a ciele v rámci štvrtej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Piata žiadosť o platbu by mala byť predložená koncom tohto roka. Uviedol to vo štvrtok vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy SR Peter Kmec (Hlas-SD) pred rokovaním vlády.



"Otázka limitov verejných výdavkov bola doriešená. Bola tam ešte otvorená otázka udržateľnosti dôchodkového systému v súvislosti s prijatím 13. dôchodkov. To je tiež vyriešené, takže domáce úlohy máme splnené," priblížil Kmec. Dodal, že kritické otvorené otázky sa týkajú najmä piatej žiadosti o platbu, ktorá by mala byť predložená koncom tohto roka.