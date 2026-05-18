P. Kováčik: Rast stavebníctva je pozitívny signál
Napriek zvyšovaniu objemu výkonov stavebníctva jeho podiel na hrubom domácom produkte je podľa prezidenta ZSPS nižší ako v uplynulých rokoch.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik označil rast výkonov stavebníctva v prvom štvrťroku 2026 za dôležitý pozitívny signál a verí, že sa ho v priebehu tohto roka podarí udržať. Ako uviedol pre TASR, za nárastom stavebnej produkcie v prvých troch mesiacoch roka medziročne o 13 % je nízka základňa v minulosti, ktorú spôsobil kontinuálny prepad od roku 2019 do roku 2023.
Napriek zvyšovaniu objemu výkonov stavebníctva jeho podiel na hrubom domácom produkte je podľa prezidenta ZSPS nižší ako v uplynulých rokoch. „Stavebníctvo bolo dlhodobo na úrovni 7 % HDP, dnes sme na úrovni 5,6 %. Predtým 7 % HDP tvorilo približne 7 miliárd eur ročne. Stavebníctvo za minulý rok urobilo výkony za 8 miliárd eur. My sme sa v podstate o 1,4 % HDP prepadli,“ povedal Kováčik.
Zároveň upozornil podľa neho na obrovský investičný dlh na Slovensku vo všetkých segmentoch, či v dopravnej a občianskej infraštruktúre alebo v bytovej výstavbe.
„Slovensko je otvorená ekonomika a stavebníctvo je dosť závislé od externých vplyvov, predovšetkým v oblasti energií aj niektorých základných materiálov, ktoré sa na Slovensko dovážajú. Citlivo a pozorne sledujeme vývoj na Blízkom východe, podobne ako sa hýbu ceny ropy, niektorých surovín, ktoré na Slovensku nemáme alebo sme na nich závislí. To nie je len prípad Slovenska, ale aj ostatných európskych krajín,“ poukázal prezident ZSPS.
Vývoj ekonomiky na Slovensku podľa neho nie je dobrý, recesia klope na dvere, pričom vláda opakovane avizovala prorastové balíčky, ktoré zatiaľ konkrétne nepredstavila. Prvý balík opatrení bez dosahu na štátny rozpočet by mala vláda prerokovať a schváliť túto stredu (20. 5.).
„Jednoznačne potrebujeme, čo sa týka budúcnosti, neznižovať kúpyschopnosť obyvateľstva, lebo byty sa stanú nedostupnými a nebudú sa stavať. Občania na to nebudú mať, na kúpu ani nájom. Pozorne sledujeme, aký bude ďalší ekonomický vývoj, aké budú hospodárske balíčky, konsolidačné opatrenia,“ priblížil Kováčik.
Od toho sa podľa neho bude odvíjať aktivita developerov, nakoniec aj samospráv, koľko im vláda nechá z podielových daní. „Ako sa im bude ekonomicky dariť, od toho bude závisieť dynamika obecnej výstavby, rekonštrukcie, obnovy. Pokiaľ budú mať samosprávy problémy, aby mali na prevádzku aparátu a verejné osvetlenie, ťažko od nich očakávať, že budú aktívni z hľadiska investícií,“ dodal pre TASR prezident ZSPS s tým, že to všetko sú spojené nádoby.
V prvom štvrťroku 2026 dosiahla stavebná produkcia objem takmer 1,8 miliardy eur, čo je medziročne viac o 13 %. Ako informoval Štatistický úrad SR, prevažujúca domáca nová výstavba stúpla o 17 %, opravy a údržba v tuzemsku o 9 %. Podľa výrobného zamerania vzrástol rozhodujúci objem vo výstavbe budov o 16 %, práce na inžinierskych stavbách sa zvýšili o 13 %.
