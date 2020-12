P. Kováčik: Vzdelávanie stavebníkov sa musí vrátiť k prezenčnej forme

Bratislava 11. decembra (TASR) – Vzdelávanie stavebníkov sa musí vrátiť k prezenčnej forme výučby čo najskôr. Upozornil na to predseda Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik po 6. rokovaní rady.



Členovia sektorovej rady vyjadrujú znepokojenie nad tým, že deti, rodičia, školy a ani zamestnávatelia nemajú presné informácie a nepoznajú dátum, kedy sa žiaci vrátia do škôl. "Takáto situácia nepriaznivo pôsobí na nárok žiakov na vzdelanie a znevýhodňuje ich odbornú uplatniteľnosť v budúcnosti," zdôrazňuje rada.



Rada vysvetľuje, že dištančná forma vzdelávania je pre študentov v oblasti stavebníctva nevyhovujúca. "Napriek veľkej snahe pedagogických zamestnancov a majstrov odborného výcviku nie je možné zabezpečiť získanie požadovaných praktických zručností žiakov, potrebných na výkon ich budúceho povolania," dodáva rada.



Sektorová rada preto žiada predstaviteľov vlády, aby urýchlene zabezpečila podmienky návratu žiakov a študentov k prezenčnej forme výučby. Podľa nej sú školy schopné zabezpečiť vzdelávanie v zmysle hygienických nariadení v malých skupinách.



"Nevidíme dôvod, aby žiakom pri dodržiavaní hygienických opatrení bola kontinuálne odopieraná možnosť získania vzdelania. Pre niektoré deti takmer rok zníženej kvality výučby, alebo dokonca žiadnej výučby, predstavuje výrazné oslabenie prípravy budúcich absolventov a ich uplatniteľnosti," dodala rada.



Zdôrazňuje, že práve sektor stavebníctva stavia na tradícii špičkových odborníkov, ktorí by mali byť prakticky dobre pripravení na výkon veľkého množstva pracovných pozícií, ako sú projektanti, architekti, murári a podobne.



Sektorová rada je združenie zamestnávateľov, zástupcov štátnej a verejnej správy, územnej samosprávy, škôl a výskumu. Na Slovensku pôsobí 24 sektorových rád naprieč všetkými odvetviami. Ich primárnym cieľom je zabezpečenie prenosu aktuálnych a budúcich požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov na výkon povolaní v sektore. Činnosť sektorových rád zabezpečuje národný projekt Sektorovo riadené inovácie, realizovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.