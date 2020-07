P. Kováčik:Už dnes treba projekty pre eurofondy fyzicky pripravovať

Bratislava 3. júla (TASR) – Slovenská realita je taká, že už niekoľko mesiacov ministri hovoria o potrebe nového stanovenia priorít projektov pre eurofondové investície. Už dnes ich však treba fyzicky pripravovať, upozorňuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.



„Dnešné prešľapovanie na mieste sa nám v budúcich rokoch nepríjemne vráti v podobe neschopnosti zdroje z EÚ účelne preinvestovať,“ povedal pre TASR Kováčik. Ako ďalej vyzdvihol, bez kvalitných projektov, inžinierskej prípravy, vydaného stavebného povolenia a úspešného verejného obstarávania na zhotoviteľa nie je možné zrealizovať žiadnu investíciu.



Zväz vyzýva vládny kabinet Igora Matoviča (OĽaNO), aby akcelerovala kroky jednotlivých ministerstiev na reálnu prípravu konkrétnych projektov. „ZSPS má pripravené návrhy na systematické zostavenie investičných plánov na centrálnej aj regionálnej úrovni, ako aj návrhy zrýchlenia verejných obstarávaní,“ uviedol Kováčik.



Ako ďalej vysvetlil, Slovensko môže mať v novom programovom období k dispozícii až 25 miliárd eur nových zdrojov z EÚ. Z toho aspoň 10 miliárd eur by malo byť určených na programy kohéznej politiky – teda na tradičné eurofondy. „Ďalšie miliardy bude mať Slovensko k dispozícii z nového nástroja EÚ pre budúce generácie a výhodné úverové zdroje z Európskej investičnej banky,“ spresnil Kováčik. Ako zdôraznil, aj keby pre verejné investície z týchto prostriedkov bolo možné použiť len štvrtinu, je to viac, než doteraz Slovensko v prepočte na jeden rok na eurofondové stavebné investície vyčerpalo.



Kováčik upozorňuje, že vo väčšine partnerských európskych krajín zväzu už národné vlády aktualizovali plány stavebných a technologických investícií, a to celoštátnych, ako i regionálnych. „Zatiaľ čo v okolitých štátoch, ako sú Nemecko, Taliansko, ale aj Česká republika, už dnes na plné obrátky projektanti pracujú na urýchlenej príprave projektov, na Slovensku projekčné firmy znižujú kapacity z dôvodu nedostatku práce,“ zhodnotil Kováčik.



„Nehľadajme nič prevratné, v regiónoch ide nielen o masívnu obnovu budov, ale aj o výstavbu škôl, nemocníc a ďalšej sociálnej infraštruktúry,“ priblížil Kováčik. Na štátnej úrovni by zase Slovensko malo predovšetkým zintenzívniť prípravu stavieb dopravnej infraštruktúry.