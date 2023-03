P. Kremský: Európa nie je pripravená na zákaz spaľovacích motorov

Bratislava 3. marca (TASR) - Plánovaný zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi od roku 2035 môže ohroziť automobilový priemysel, pracovné miesta, energetickú sieť a tiež slobodu pohybu a kvalitu života najmä vidieckych obyvateľov. V piatok to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO). Ministerstvo hospodárstva SR vyzval, aby sa Slovensko pridalo k Nemecku, Taliansku, Poľsku a ďalším krajinám a zákaz predaja áut so spaľovacími motormi odmietlo.



"Úplný zákaz klasických áut však bude preto pre mnohých obyvateľov Európy znamenať, že si nebudú môcť dovoliť kúpiť auto a stratia prístup k mobilite a nezávislosti. Najmä vo vidieckych oblastiach, kde verejná doprava funguje stále slabšie, to môže viesť k zhoršeniu príležitostí plnohodnotne sa zapojiť do ekonomického života, k nezamestnanosti a chudobe," uviedol Kremský.



Násilná zmena orientácie na využívanie technológií, ktoré sa vyrábajú najmä v Číne, ohrozí výrobu a zamestnanosť v európskych automobilkách, najmä v západnej a strednej Európe. Kremský upozornil, že technologická závislosť od Číny by bola strategicky veľmi nebezpečná. "Časom sa môže vypomstiť podobne ako dlhoročná závislosť Európy od dovozu zemného plynu a ropy z Ruska," pripomenul šéf hospodárskeho výboru.



Na prudký nárast využívania elektromobility nie je pripravená ani elektrická sieť. Investície do výroby, prenosu a distribúcie elektriny sa podľa Kremského nedajú zrealizovať za desať rokov. Zákaz predaja áut so spaľovacími motormi by tak podľa neho priniesol ďalšie zdražovania elektriny a výpadky siete najmä v husto obývaných mestských aglomeráciách. Navyše sa v mnohých krajinách Európy väčšina elektriny stále vyrába z plynu alebo uhlia. Podľa Kremského by teda násilné presadzovanie elektromobility neprinieslo ani zlepšenie životného prostredia a obmedzenie emisií.



Cestou pre Európu preto podľa poslanca nie je zákaz, ale postupný rozvoj elektromobility a jej podpora. Tak prirodzene do veľkej miery nahradí spaľovacie motory. Tie sa môžu ďalej vylepšovať znižovaním spotreby, širším využívaním palív vyrábaných z bioodpadu, plastového odpadu či syntetických palív. Najmä na vidieku a v nákladnej doprave však budú spaľovacie motory ešte desaťročia nenahraditeľné. Je však oveľa lepšie, ak budú moderné, s nízkymi emisiami ako zastarané a škodlivé pre životné prostredie.