P. Kremský: Mafia sa vracia do štátnych zákaziek zadnými dverami

Bratislava 24. júna (TASR) – Mafia sa vracia do štátnych zákaziek zadnými dverami. Tvrdí to šéf parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) v súvislosti s tendrami Slovenskej pošty na prevoz hotovosti v rôznych regiónoch Slovenska, ktoré vyhrali súkromné bezpečnostné služby Bonul a Lama SK. Tie sú podľa jeho slov podozrivé z prepojenia na obvinené osoby Ladislava M. a Norberta B. Pýta sa, ako je možné, že takéto firmy majú stále bezpečnostné previerky a registráciu na obchodovanie so štátom.



"Aktivitami týchto spoločností a ich prepojeniami by sa mali okamžite zaoberať Národný bezpečnostný úrad, Najvyšší kontrolný úrad, Národná banka Slovenska či Úrad pre verejné obstarávanie. Ich prepojenie na organizovaný zločin a stranu Smer vytvára bezpečnostné riziko pre štát," myslí si Kremský.



Poukázal na to, že Lama SK nedávno zvíťazila aj v ďalšom štátnom tendri, za strážnu službu na západnom, strednom a východnom Slovensku jej má Slovenská pošta zaplatiť 9,5 milióna eur plus DPH. Kremský tvrdí, že jej konateľom je známy Ladislava M., s ktorým sa vystriedal vo funkcii konateľa SBS Abas SR Management, z ktorej Ladislav M. odišiel predtým, ako sa stal šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) za druhej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Podotkol, že firme Lama SK aj vďaka štátnym zákazkám narástli od roku 2013 tržby z jedného na 19 miliónov eur ročne. Aj Bonulu podľa Kremského počas vlád Smeru narástli tržby zo zhruba 20 na vyše 55 miliónov eur ročne.



"Verím, že Okresný súd v Žiline, ktorý preveruje zápis firmy Lama SK do protischránkového registra, zohľadní nielen zverejnené prepojenia, ale aj špekulácie firmy, ktorá sa vlani vymazala z registra, aby sa doň tento rok znova zapísala," zdôraznil predseda hospodárskeho výboru. Vyzval tiež Národnú banku Slovenska, aby preverila oprávnenia Lamy a Bonulu na prevoz hotovosti, a Slovenskú poštu, aby až do rozhodnutia súdu nepodpisovala zmluvy s podozrivými firmami.