P. Kremský: Rast cien je celosvetový problém a SR je jeho súčasťou

Bratislava 4. februára (TASR) - Rast cien je celosvetový problém a Slovensko je jeho súčasťou. Takto zhodnotil súčasný vývoj v ekonomike predseda hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR Peter Kremský (OĽANO) v najnovšom OĽANOcaste.



Podľa neho je najvyšší čas, aby začala konať Európska centrálna banka. Kroky opozície pokladá v tejto otázke za nekorektné. Je podľa neho populistické obviňovať z celosvetového inflačného trendu slovenskú vládu a bolo by naivné tváriť sa ako majstri sveta, ktorí dokážu tento vývoj zvrátiť.



Vláda však môže podľa neho pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Kremský preto očakáva, že koalícia sa na konkrétnych opatreniach dohodne do polovice februára.



Podľa Kremského by mal guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír opustiť svoj post po obvinení v súvislosti s úplatkom 50.000 eur v kauze Mýtnik.



Predseda hospodárskeho výboru NR SR tiež nechápe Kažimírov optimizmus v otázke inflácie a pripisuje ho tomu, že guvernér má svoj pôvod v opozičnej strane Smer-SD. Táto strana je podľa Kremského známa najmä svojím populizmom. Nepokladá preto za správne, že guvernér NBS nehovorí ľuďom pravdu a chlácholí ľudí sladkými rečami.