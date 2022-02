Kremský: Chystáme riešenia negatívnych vplyvov zvýšených cien energií

Bratislava 15. februára (TASR) – Riešenia vplyvov vysokých cien energií sa pripravujú a mali by byť predstavené v najbližších dňoch alebo týždňoch. Po utorkovej schôdzi Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárskej záležitosti to povedal predseda výboru Peter Kremský (OĽANO).



"Dnes sme sa venovali tým návrhom, ktoré sa objavili od minulého týždňa, čiže novele zákona o štátnom rozpočte, návrhu zákona o odvode z výroby elektriny v jadrových zariadeniach a takisto návrhu Ministerstva hospodárstva SR, podľa ktorého by mal Slovenský plynárenský priemysel preberať odberateľov, ktorými sú bytové domy s vlastnou kotolňou," povedal Kremský.



Tento návrh v pondelok (14. 2.) predstavil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a týka sa tých bytových domov s vlastnou plynovou kotolňou, ktoré majú v tomto roku o viac ako 50 % vyššiu cenu plynu ako regulovaní odberatelia. SPP týmto domom ponúka jedno- až trojročné zmluvy na odber plynu za zvýhodnené ceny. Minulý týždeň minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil návrh na zdanenie nadmerných ziskov z výroby elektriny v jadrových elektrárňach, z ktorého by v tomto roku malo prísť do štátneho rozpočtu okolo 50 miliónov eur. Približne rovnakou sumou chce vláda prispieť na zvýšené ceny energií školám, nemocniciam a domovom sociálnych služieb.



Hospodársky výbor sa zaoberal možnosťami dlhodobých riešení aj pre ďalších odberateľov, akými sú malé podniky či napríklad ambulancie.