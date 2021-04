P. Kremský: Štát vyplatil v dotáciách za nájmy 89 mil. eur

Bratislava 29. apríla (TASR) - Štát vyplatil v dotáciách za nájomné 89 miliónov eur, z toho sporné a podozrivé transakcie sú v sume asi 3 milióny eur. Uviedol to vo štvrtok na brífingu po rokovaní hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR jeho predseda Peter Kremský (OĽANO).



"Minulý týždeň som zareagoval na závery Transparency International Slovensko (TIS), ktorí upozornili na niekoľko veľmi podozrivých firiem, ktoré si žiadali a aj dostali dotáciu na nájom (v prevádzkach, ktoré sú pre pandémiu zatvorené, pozn. TASR)," vysvetlil Kremský.



Podľa neho ide o firmy, ktoré fungovali počas celého roka, aj počas pandémie. "Sú to firmy, kde nájomca aj prenajímateľ majú rovnakého majiteľa, v orgánoch sedia rovnaké osoby, napriek tomu túto pomoc dostali," priblížil.



Sú tam aj firmy, kde "sú veľmi zvláštne okolnosti", ako napríklad penzióny alebo hotely, kde je pomoc štátu veľmi vysoká alebo je poskytnutá na zariadenia, kde hotel je majetkom mesta a ktoré ho prevádzkovateľovi prenajíma za 1 euro. "Napriek tomu tento prevádzkovateľ žiadal o dotáciu na nájom a dostala ho firma, ktorá s hotelom nemá nič spoločné," spresnil.



"Hovorili sme na dnešnom rokovaní hospodárskeho výboru so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Jánom Oravcom a poradkyňou (ministra hospodárstva) Janou Kiššovou. Vysvetlili nám mechanizmus vyplácania a kontroly dotácií (za nájmy)," doplnil Kremský.



"Chcel by som vyzvať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na lepšiu kontrolu a väčšiu komunikáciu negatívnych (špekulatívnych) prípadov, aby špekulanti boli odstrašení. Na základe mnou získaných informácií podávam podnet na Finančnú správu, aby sa takýmito firmami zaoberala," dodal Kremský s tým, že MH SR bolo vyzvané, aby zabránilo opakovanému vyplácaniu súm pre podozrivé subjekty.



Tlačový odbor rezortu hospodárstva vo štvrtok dopoludnia informoval, že SR pokračuje v poskytovaní dotácií na nájomné. V rámci prvej a druhej vlny pandémie už MH SR vyplatilo 54.062 žiadostí v celkovej sume 88,6 milióna eur. Rezort hospodárstva zároveň pokračuje v kontrole doteraz poskytnutých dotácií. Okrem medializovaných podnetov preveruje MH aj množstvo žiadostí po vlastnej línii.



"Tieto žiadosti v procese schvaľovania prešli prvotným posudzovaním a všetky, ktoré podmienky splnili, boli schválené. V ďalšom štádiu kontrol dôkladne preverujeme oprávnenosť príjemcov, splnenie podmienok stanovených výzvou, ako aj použitie dotácie v súlade so stanoveným účelom," vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).