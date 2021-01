P. Kremský: Stav v Správe štátnych hmotných rezerv sa zlepšil

Bratislava 21. januára (TASR) – Štvrtkový poslanecký prieskum v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) nezistil žiadne zásadné pochybenie. Zásoby ochranných prostriedkov na boj proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 sú v SŠHR na lepšej úrovni ako pri septembrovej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Na brífingu po ukončení prieskumu to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO).



"Dobrá správa je, že zásoby sú na oveľa lepšej úrovni. V niektorých položkách stále nie sú na požadovanej úrovni 60 dní, ale úroveň je pomerne vyššia. Úplne chápeme, že v čase, keď nemocnice a rezorty majú veľké požiadavky na dodávku týchto ochranných prostriedkov, že ich nemôžu byť plné sklady, pretože keď sa odtiaľ veľa vydá, tak tam nemôže byť stále plný stav," povedal Kremský.







Šéf výboru zdôraznil, že SŠHR musí dodržiavať pomerne prísne pravidlá verejného obstarávania, ktoré jej zväzujú ruky. "Pýtali sme sa, čo s tým, a naozaj treba uvažovať, aby v núdzovom režime, v ťažkej situácii, mohli štátne orgány obstarávať inak, ako cez ten pomerne ťažkopádny obstarávací systém, ktorý majú," dodal Kremský. Jedným z výsledkov prieskumu je podľa neho aj to, že by mali poslanci uvažovať o zmenách v zákone o verejnom obstarávaní.



Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) považujú za prínosné, že v rámci poslaneckého prieskumu v SŠHR dostali jasné vysvetlenie okolo nákupov ochranných pomôcok, požiadaviek a spôsobu zadávania a kontroly špecifikácie jednotlivých tovarov. "Poslanci sa dozvedeli aj o forme požiadaviek a spôsobe vyskladňovania pre jednotlivé rezorty v čase, keď bol na Slovensku nedostatok ochranných pomôcok. Jednoznačne musíme konštatovať, že zmenou vedenia SŠHR sa pod pánom Rudolfom koná transparentne a objektívne. Nikto z nás predsa nechce vrátiť éru Kajetána Kičuru so zlatými tehličkami v trezore," priblížila vo vyjadrení zaslanom médiám predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.







Hospodársky výbor sa rozhodol vykonať v SŠHR poslanecký prieskum po zverejnení výsledkov kontroly NKÚ. Ten poukázal na nesprávne a neúčinne nastavené kompetencie a procesy, a na nepripravenosť hmotných rezerv na pandémiu ochorenia COVID-19. Kontrolóri napríklad odhalili, že k 15. septembru 2020 mal štát zásoby zdravotníckeho materiálu len na desať dní, pričom mal disponovať v zmysle uznesenia vlády zásobami na 60 dní.